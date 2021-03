ZDF

ZDF-Free-TV-Premiere: "The Danish Girl"

Der dänische Maler Einar Wegener (Eddie Redmayne, "Die Entdeckung der Unendlichkeit") lässt sich von seiner Frau Gerda (Alicia Vikander) in Frauenkleidern porträtieren. Die Bilder bestärken ihn in dem Wunsch, sein Geschlecht tatsächlich zu verändern. Das ZDF zeigt das auf Tatsachen beruhende Drama "The Danish Girl" von Regisseur Tom Hooper an Karfreitag, 2. April 2021, 23.20 Uhr, als Free-TV-Premiere. Alicia Vikander erhielt 2016 für ihre Verkörperung Gerdas einen Oscar in der Kategorie "Beste Nebendarstellerin".

Kopenhagen in den 1920er Jahren: Der Maler Einar Wegener ist als Künstler erfolgreich und lebt mit seiner Frau Gerda, ebenfalls Malerin, in einer glücklichen Beziehung. Als Gerda Einar in Frauenkleidern malt, verändert sich das Leben des Paares für immer. Einar erkennt, dass er als Frau leben möchte. Es gibt kein Zurück mehr, als Einar beginnt, sich in Frauenkleidern unter die Menschen zu mischen, und sich als "Lili" eine zweite Identität als Frau aufbaut. Gerda liebt ihren Mann und will ihn unterstützen. Gleichzeitig führt sein Wunsch, die Rolle des männlichen Ehepartners nicht mehr ausfüllen zu wollen, zu einer Entfremdung des Paares.

Sie findet Trost bei Einars Jugendfreund Hans (Matthias Schoenaerts). Trotz allem begleitet Gerda Einar nach Dresden. Dort führt der Arzt Kurt Warnekros (Sebastian Koch) für die damalige Zeit revolutionäre Geschlechtsumwandlungen operativ durch. Doch Einars Glück währt nur kurze Zeit.

