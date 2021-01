ZDF

Freitag, 29. Januar 2021, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Gast: Liza Tzschirner, Schauspielerin Freitag, 29. Januar 2021, 12.35 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Vorbild Rostock? - Niedrige Corona-Inzidenz Expedition: Hamburg Altonaer Balkon - Frische Luft und Sonnenschein Küchenträume - Stefans Morgenbrötchen Freitag, 29. Januar 2021, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Tim Niedernolte Frisuren in Zeiten von Corona - Do's and Dont's auf dem Kopf Freitag, 29. Januar 2021, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Florian Weiss Justin Timberlake wird 40 - Von der Boygroup zum Superstar Interview mit Simone Thomalla - Neue Folgen von "Frühling" Freitag, 29. Januar 2021, 23.30 Uhr aspekte Moderation: Jo Schück "Bist Du Jude, oder was?" - Die Vielfalt jüdischer Identitäten 1700 Jahre jüdisches Leben - Jubiläumsjahr 2021 in Deutschland Buch: "#Antisemitismus für Anfänger" - Dem Schrecken mit Humor begegnen Israelische Nahkampftechnik Krav Maga - Schutz gegen Bedrohungen im Alltag Wann wird Israelkritik antisemitisch? - BDS und die Initiative Weltoffenheit Musik: Rapper Ben Salomo, Mit Song "Deduschka"

