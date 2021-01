ZDF

Handball-WM 2021: Deutschland - Ungarn live im ZDF

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Im Spitzenspiel der Gruppe A bei der Handball-WM in Ägypten trifft die deutsche Mannschaft am Dienstag, 19. Januar 2021, auf Ungarn. Das ZDF überträgt das Spiel live ab 20.15 Uhr. Für Moderation und Analyse stehen Yorck Polus und ZDF-Experte Sven-Sören Christophersen bereit. Die Begegnung kommentiert Christoph Hamm - an seiner Seite Co-Kommentator Markus Baur, Kapitän der Weltmeistermannschaft von 2007.

Die DHB-Auswahl steht nach dem 43:14-Sieg gegen Uruguay und der als 10:0-Sieg gewerteten abgesagten Begegnung gegen Cap Verde mit vier Punkten an der Tabellenspitze - gefolgt von den punktgleichen Ungarn. Beide Teams sind also schon für die WM-Hauptrunde qualifiziert.

Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sport

Weitere Informationen:

Pressemappe "Die Handball-WM 2021 im ZDF": https://presseportal.zdf.de/pm/die-handball-wm-2021-im-zdf/

"ZDFsport" in der ZDFmediathek: https://zdfsport.de

https://youtube.com/ZDFsport

https://instagram.com/zdfsport/

https://twitter.com/ZDFsport

https://facebook.com/ZDFsport

https://twitter.com/ZDFpresse

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell