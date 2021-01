ZDF

Bitte aktualisierten Programmtext beachten!! Mittwoch, 20. Januar 2021, 22.45 Uhr ZDFzoom Donald first - Trumps Angriff auf Amerika Der scheidende US-Präsident stand von Anfang an in Verdacht, nicht nur die Interessen der USA, sondern auch seine eigenen und die fremder Mächte zu verfolgen. In der "ZDFzoom"-Dokumentation geht ZDF-Amerika-Korrespondent Johannes Hano der Frage nach, was aus den Vorwürfen geworden ist, Donald Trump habe Verbindungen zur russischen Mafia und zu russischen Geheimdiensten. Viele Indizien sprechen gegen ihn. Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, nannte nach der Erstürmung des Kapitols am 6. Januar 2021 den US-Präsidenten ein "komplettes Werkzeug Putins" beim Herabwürdigen des Ansehens der Demokratie in der Welt. Auch sieht sich der US-Präsident mit Ermittlungen wegen Steuer- und Bankenbetrugs, Geldwäsche und sexueller Übergriffe konfrontiert, die nach dem Ende seiner Präsidentschaft zu Verfahren gegen ihn führen könnten. Was hat Donald Trump zu erwarten, wenn er nicht mehr Präsident der USA ist? Darüber spricht Johannes Hano mit ehemaligen hochrangigen CIA- und FBI-Agenten, mit Staatsanwälten und Verfassungsexperten. Mehr unter www.zoom.zdf.de

