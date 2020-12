ZDF

Trotz zweiter Corona-Welle und steigender Todeszahlen ist der Protest der selbst ernannten "Querdenker" nicht verstummt. Was treibt sie an? Ist ihr Protest gefährlich für die Gesellschaft? ZDF-Reporter Jochen Breyer ist "Am Puls Deutschlands" unterwegs und sucht das Gespräch mit denen, die gegen die Hygienemaßnahmen protestieren: Warum glauben sie YouTube-Videos mehr als einer seriösen Studie? Und wie denkt die Mehrheit der Deutschen darüber? Antworten darauf gibt es am Mittwoch, 16. Dezember 2020, 22.45 Uhr, im ZDF in "ZDFzoom: Am Puls Deutschlands: Der Querdenker-Effekt - Kann uns Corona spalten?". In der ZDFmediathek steht die Doku von Jochen Breyer und Tim Gorbauch bereits am Dienstag, 15. Dezember 2020, abends, zur Verfügung.

Barbara M. aus der Nähe von Tübingen ist eine derjenigen, die im Corona-Jahr das Vertrauen in die Politik verloren haben. Die Mutter von drei Kindern wählte immer rot oder grün - jetzt ist sie "Querdenkerin": "Spätestens beim Lockdown, als alles absolut runtergefahren wurde, habe ich mir ausgemalt: Was passiert hinter den Türen, was macht das mit den Menschen? Ich kann nicht vor allem Angst haben und mich verstecken." Auch Rainer K. ist mit den Maßnahmen der Politik unzufrieden. Die "Querdenker"-Proteste heute vergleicht der Leipziger mit den Montagsdemonstrationen von 1989: "Wir wurden jahrelang in der DDR falsch informiert. Wir haben ja gespürt, was in der Zeitung stand, wie es in der Wirtschaft aussah. Da ist man als DDR-Bürger sehr sensibilisiert für Dinge, die einfach nicht realistisch dargestellt werden.

Fehlendes Vertrauen in Politik und Medien - für Jörg Sommer vom Berliner Institut für Partizipation eint das viele der "Querdenker". Ihre Demonstrationen seien unübersehbare Symptome eines Problems, das schon länger bestehe: "Wir sind in einer Situation, in der die 'Ehe' zwischen den politischen Akteuren und kleinen, aber durchaus signifikanten Teilen der Bevölkerung eine zerrüttete Situation darstellt." Für ihn geht es darum, mit einer "gewissen Demut" auf die Protestierenden zuzugehen - ohne die "Querdenker"-Bewegung, die inzwischen vom baden-württembergischen Verfassungsschutz beobachtet wird, zu verharmlosen. Krankenschwester Miriam S. hat erlebt, wie an der Corona-Frage sogar Freundschaften zerbrechen. Was sie am meisten ärgert: "Wenn Menschen sagen, dass sie sich die Freiheit nicht nehmen lassen. Wo ist bitte schön das Problem? Die Maske schadet doch niemandem."

Zum insgesamt zehnten Mal seit 2017 und zum vierten Mal in diesem Jahr fühlt Jochen Breyer der Nation den Puls. Wie alle Dokus der Reihe "Am Puls Deutschlands" haben Breyer und sein Team auch über die Social-Media-Kanäle des ZDF zum Dialog aufgerufen: Unter dem Hashtag #wieunscoronaspaltet wollten sie mehr erfahren über das, was Corona und Corona-Proteste mit dem Land und der Gesellschaft machen.

