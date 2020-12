ZDF

"Weihnachtstöchter" im ZDF: Ständig Zoff vor Heiligabend

Mainz

Drei ewig streitende Halbschwestern in der Adventszeit stehen im Mittelpunkt bei Rolf Silbers Komödie "Weihnachtstöchter", Montag, 14. Dezember 2020, um 20.15 Uhr im ZDF. Neben den drei weiblichen Hauptrollen, gespielt von Gesine Cukrowski, Felicitas Woll und Elena Uhlig, sind in den männlichen Hauptrollen Tim Bergmann, Max von Pufendorf und Peter Lerchbaumer zu sehen. .

Nach dem Unfalltod von Großbäcker Johann König (Peter Lerchbaumer) treffen sich die Töchter Diana (Felicitas Woll), Katarina (Elena Uhlig) und Regina (Gesine Cukrowski) in seinem Haus, um nicht nur den Nachlass zu klären: Wer kriegt was? Wer hat wen schon immer nicht leiden können? Wer hat Mutters Brosche geklaut? Und das zum Fest der Liebe! Außerdem rebellieren die Angestellten von Papas Betrieb, die den Verkauf der Firma fürchten. Thomas (Tim Bergmann), Nachlassverwalter des alten Herrn, versucht, die verwickelten Schicksalsfäden zu entwirren. Reginas Ehemann Roger (Max von Pufendorf) geht heimlich auf die Suche nach angeblich versteckten Gemälden in der Villa. Weihnachten droht katastrophal zu scheitern. Schafft es die Familie, sich rechtzeitig zu Heiligabend zusammenzuraufen?

