Rheinische Post

BSI-Präsident Schönbohm warnt vor Citrix-Sicherheitslücke

Düsseldorf (ots)

Deutschlands oberster Hüter der Datensicherheit, Arne Schönbohm, ist alarmiert wegen weiter bestehender Sicherheitslücken in dem weit verbreiteten Computerprogramm Citrix. "Die Sicherheitslücken in Programmen des US-Softwareherstellers Citrix sind besorgniserregend", sagte der Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). Von den knapp 5000 betroffenen Systemen in Deutschland, die man Anfang Januar gemeldet bekommen habe, seien noch immer 622 verwundbar. Im vergangenen Dezember war die Schwachstelle bekannt geworden, das BSI mahnt zur Eile. "An diese Systeme ist eine Vielzahl von Rechnern angeschlossen. Die Betroffenen müssen viel schneller als bisher handeln", sagte Schönbohm.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2627

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell