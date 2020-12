ZDF

Samstag, 5. Dezember 2020, 12.05 Uhr Menschen - das Magazin Ohne Angehörige - keine Pflege? Moderation: Sandra Olbrich Ein Großteil der Pflege lastet auf den Schultern von Angehörigen. Arnold Schnittger pflegt seinen schwerbehinderten Sohn. Der Vater ärgert sich, dass er sich alles erkämpfen muss. Sohn Nico ist alles für ihn, Arnold Schnittger will ihm ein würdiges Leben ermöglichen. Die Bedingungen empfindet er in Deutschland als untragbar: aufwendige Behördengänge und keine Anerkennung. Er musste seinen Job aufgeben und lebte zuletzt von Hartz IV. Mit Protestmärschen, Mahnwachen und seiner Facebook-Gruppe "Die Pflegerebellen" will er sich Gehör verschaffen. Sein Sohn Nico ist überall dabei. Und eine weitere Sorge treibt ihn um. Schnittger ist 69 Jahre alt. Wo und wie wird Nico leben, wenn er selbst mal nicht mehr kann oder gestorben ist? Auf eindrucksvolle Weise hat der gelernte Fotograf sein Leben, die gemeinsamen Reisen und seinen Alltag mit seinem 26-jährigen Sohn Nico dokumentiert. Langfristig engagiert er sich für ein Wohnprojekt für Menschen mit Behinderungen, und ganz aktuell plant er ein von Spenden finanziertes barrierefreies Hausboot. Dort sollen Veranstaltungen rund um die Seefahrt stattfinden, und Kindern mit Behinderungen soll eine Auszeit auf dem Wasser ermöglicht werden. Autorin Annette Kanis begleitet das eingespielte Vater-Sohn-Gespann mit der Kamera. Samstag, 5. Dezember 2020, 17.05 Uhr Länderspiegel Moderation: Yve Fehring Adventszeit ohne Weihnachtsmärkte - Wo es trotzdem festlich zugeht Corona-Hotspots am Limit - Woher die hohen Zahlen kommen Gedächtnisverlust durch Corona? - Patienten kämpfen mit Langzeitfolgen Weihnachtsland in der Pandemie - Unterwegs im Erzgebirge Hammer der Woche - Die Pannen-Schanze von Hinterzarten Samstag, 5. Dezember 2020, 23.30 Uhr das aktuelle Sportstudio Moderation: Katrin Müller-Hohenstein Fußball-Bundesliga, 10. Spieltag Topspiel: Bayern München - RB Leipzig Bielefeld - 1. FSV Mainz 05 1. FC Köln - VfL Wolfsburg Eintr. Frankfurt - Bor. Dortmund SC Freiburg - Bor. M'gladbach Hertha BSC - Union Berlin (Fr.) Fußball: Zweite Liga, 10. Spieltag Hamburger SV - Hannover 96 Greuther Fürth - 1. FC Heidenheim VfL Osnabrück - Karlsruher SC Braunschweig - FC St. Pauli Biathlon-Weltcup Bericht aus Kontiolahti Wintersport Highlights des Tages Formel 1: Großer Preis von Bahrain Bericht aus Sakhir Sonntag, 6. Dezember 2020, 9.03 Uhr sonntags Jugend engagiert sich Moderation: Andrea Ballschuh Jugendliche gelten derzeit als Problem: als Superspreader, als Corona-Party-Feiernde. Doch in diesem Alter werden die Weichen gestellt: für Engagement, für Toleranz, für soziale Kompetenz. Corona behindert und bremst Projekte für Jugendliche. Doch vieles ist noch da: vom Jugendrotkreuz bis zur Landjugend, von kirchlicher Friedensarbeit bis zu Sport- und Umweltvereinen. "sonntags" zeigt die Arbeit der Vereine - und was davon noch möglich ist. Sonntag, 6. Dezember 2020, 17.10 Uhr ZDF SPORTreportage Moderation: Andrea Petkovic Fußball: Bundesliga Nachspiel zum 10. Spieltag Biathlon: Staffelrennen in Finnland Zusammenfassung aus Kontiolahti Handball: EM der Frauen Nachbericht Deutschland - Norwegen Basketball: Bundesliga 5. Spieltag

