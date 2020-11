SentinelOne

SentinelOne kündigt Serie F-Finanzierungsrunde mit 267 Millionen US-Dollar an

München (ots)

Weltweite Nachfrage nach einer Cloud-nativen autonomen Cybersicherheitsplattform erhöht die Bewertung des Herstellers auf mehr als drei Milliarden US-Dollar

SentinelOne, das Unternehmen mit der führenden autonomen Cybersicherheitsplattform, gibt eine Serie F-Finanzierungsrunde mit 267 Millionen US-Dollar bekannt, die unter der Leitung von Tiger Global Management unter Beteiligung von Sequoia Capital Global Equities und bestehenden Investoren, darunter Insight Partners und Third Point Ventures durchgeführt wurde.

Die deutlich überzeichnete Runde wird es SentinelOne ermöglichen, das starke Wachstum weiter zu beschleunigen, das durch die Nachfrage nach seiner Singularity XDR Plattform, der heute führenden Lösung für umfassenden Unternehmensschutz, angetrieben wird. Seit der Finanzierung der Serie E im Februar 2020 hat sich die Bewertung des Unternehmens verdreifacht und liegt nun bei über 3 Milliarden US-Dollar.

"Wir haben den Standard für KI-gestützte Cybersicherheit für die neue Normalität gesetzt", sagt Tomer Weingarten, CEO und Mitbegründer von SentinelOne. "Cloud-, Container- und IoT-Technologien befähigen die verteilten Arbeitskräfte von heute. Eine zusammenhängende Sicht auf das Unternehmensnetzwerk und eine autonome Echtzeit-Sicherheitsschicht über alle Anlagen hinweg ist erforderlich, um Menschen, Unternehmen und ihre Daten zu schützen, wo immer sie sich befinden."

SentinelOne ist das erste System, das von einem nativen Cloud-basierten Endpunktschutz zu einer vollständigen XDR-Cybersicherheitsplattform erweitert wurde, die jede Anlage im Unternehmen schützt und überwacht. Durch die Nutzung patentierter verhaltensbasierter KI-Modelle vereint SentinelOne nahtlos Endpunktschutz (EPP), Endpunkterkennung und -reaktion (EDR), IoT-Steuerung sowie Container- und Cloud-nativen Workload-Schutz (CWPP).

Am Monatsanfang schloss Forrester Consulting eine Forschungsstudie ab, bei der die Total Economic Impact(TM) Methodik verwendet wurde. Diese ergab, dass SentinelOne den Kunden über drei Jahre hinweg eine Kapitalrendite (ROI) von 353 Prozent bieten kann. Laut der Studie "bietet SentinelOne eine Software-as-a-Service (SaaS)-Lösung an, die dem Kunden und seinen Endpunktnutzern Flexibilität in Bezug auf den physischen Standort und den Zugang ermöglicht, während gleichzeitig die Wachsamkeit gewahrt bleibt", und fuhr fort, dass SentinelOne "durch seine KI-gestützte Verhaltensanalyse, die Malware- und Ransomware-Angriffe vorhersagen und verhindern kann, da es die Erkennung einer größeren Zahl von bisher nicht erkennbaren Bedrohungen ermöglicht."

"Die letzten acht Monate waren weltweit ein Wendepunkt", sagt Nicholas Warner, COO von SentinelOne. "Die Nachfrage nach flexibler Technologie, die für sich allein stehen kann - ohne dass Dienste und Personal benötigt werden - wird mit der Entwicklung der Bedrohungslandschaft nur noch weiter steigen."

SentinelOne war das einzige Cybersicherheitsunternehmen, das auf der CNBC Disruptor 50-Liste 2020 aufgeführt wurde. Das Unternehmen verzeichnete ein Umsatzwachstum von 130 Prozent gegenüber dem Vorjahr bei Fortune-500-Unternehmen und betreut vier der Fortune-10-Unternehmen. Zu den weiteren Wachstumspunkten, die SentinelOnes Zugkraft hervorheben, gehören:

- 125% Netto-Retentionsrate des Unternehmens - 77% der Kunden abonnieren mehrere Module der SentinelOne-Plattform - 74% Gewinnquote bei LTM-Deals insgesamt

"Nachdem wir vor über sechs Jahren die Series-A-Finanzierung von SentinelOne geleitet haben, freut sich Tiger Global darauf, unsere Partnerschaft mit dem Weltklasse-Team von SentinelOne weiter zu vertiefen, indem wir diese Runde leiten, während sich das Unternehmen auf sein nächstes Kapitel vorbereitet", sagt John Curtius, Partner von Tiger Global. "Innovative Lösungen in der Cloud-basierten Cybersicherheit haben sich für moderne Unternehmen als unschätzbar wertvoll erwiesen", sagt Patrick Fu, Managing Partner bei Sequoia Capital Global Equities.

"Die heutigen Cyberkriminellen nutzen die erweiterte Angriffsfläche, die sich durch die Verlagerung auf vorwiegend dezentrale Arbeitsumgebungen ergibt, in vollem Umfang aus", erklärt Teddie Wardi, Managing Director von Insight Partners. "SentinelOne hatte die Weitsicht, eine Cloud-basierte autonome Plattformlösung zu entwickeln und zu liefern, die ihrer Zeit weit voraus war. Es ist diese Vision und die Fähigkeit, sie umzusetzen, die uns zuversichtlich stimmt, dass SentinelOne seinen Wachstumskurs fortsetzen und sein Potenzial als eines der nächsten großen Unternehmen im Bereich der Cybersicherheit ausschöpfen wird."

