ARTE Concert überträgt Autokino-Konzerte von Sido, Alligatoah und den 257ers im Livestream

Strasbourg (ots)

Auf dem Messeparkplatz in Düsseldorf wurde kurzerhand ein Autokino errichtet, um auch in Zeiten von geschlossenen Kulturstätten, abgesagten Konzerten und sozialer Distanzierung ein alternatives Kulturangebot zu schaffen. Neben einem Filmprogramm veranstaltet das Autokino Düsseldorf nun auch Live-Konzerte. Das Publikum kann die Shows dabei bequem und maximal zu zweit aus seinen Autos mitverfolgen. Hip-Hop-Fans können sich diese Woche auf Live-Konzerte von Sido, Alligatoah und den 257ers freuen. ARTE Concert überträgt die Shows am Freitag und Samstag live auf arte.tv/autokino.

Die Konzerte auf arte.tv/autokino in der Übersicht: Freitag, 24. April 20.15 Uhr: 257ers 21.00 Uhr: Alligatoah Anschließend für sechs Monate im Replay auf ARTE Concert verfügbar Samstag, 25. April 21.00 Uhr: Sido Anschließend für 30 Tage im Replay auf ARTE Concert verfügbar Paul Hartmut Würdig aka Sido kannte man zu Beginn seiner Gangster-Rap Karriere ausschlieÃlich mit silberner Totenkopfmaske und provokanten Texten, von denen einige auf dem Index landeten. 2005 nimmt Sido am Bundesvision Song Contest teil, belegt dort den dritten Platz für Berlin und legt während seiner Performance zum ersten Mal in der Öffentlichkeit die Maske ab. Heute gilt Sido als Multitalent in der deutschen Hip-Hop-Szene und ist etabliert als Musikproduzent, Moderator und Schauspieler. Lukas Strobel alias Alligatoah ist der komplette Gegenentwurf zu einigen "Teilzeitgangstern" des Deutschraps. Wo sich die Größen der Szene teilweise zu ernst nehmen, bezeichnet er sich selbst augenzwinkernd als "Schauspielrapper". Auf die Rolle des Clowns oder Komikers will er sich aber keinesfalls reduzieren lassen. Strobel: "Wir machen Satire. Diese Art der Darstellung beinhaltet die komödiantische und ironische Präsentation eines eigentlich ernst gemeinten Themas. " Mit diesem Format feiert er seit Jahren große Erfolge auf Festivalbühnen und bei diversen Live-Shows. Eigentlich sollte Alligatoah diesen Sommer auf seinen eigenen "Wie Zuhause Open Airs 2020" zu sehen sein, die jedoch leider ausfallen müssen. Seit 2005 touren die 257ers in verschiedenen Konstellationen durch die Konzertkeller und Festival-Arenen. 2009 kam mit "Hokus Pokus" das erste Album heraus, das eine im Deutschrap unvergleichliche Erfolgsgeschichte einleitete. Spätestens seit auf Festivals wie dem Splash! oder Rock am Ring der eingängige Ausruf "Ich und mein Holz, ich und mein Holz, Holzi, Holzi, Holz" geschrien wird, erfreut sich die Gruppe großer Beliebtheit.

