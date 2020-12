Krimireihe "Mord in Genua - Ein Fall für Petra Delicato" im ZDF

ZDF

"Ein Fall für Petra Delicato" heißt es ab Sonntag, 6. Dezember 2020, 22.15 Uhr, an vier Sonntagen im ZDF. Paola Cortellesi spielt die Titelrolle einer sozial scheuen ehemaligen Anwältin, die gemeinsam mit dem Polizisten Antonio Monte (Andrea Pennacchi) Gewaltverbrechen in Genua aufklärt. Regisseurin Maria Sole Tognazzi inszenierte die italienische Krimireihe, die auf der gleichnamigen Buchreihe von Alicia Giménez-Bartlett basiert. Jede der vier Folgen steht nach der Ausstrahlung der Free-TV-Premiere in der ZDFmediathek zur Verfügung.

Die frühere Anwältin Petra Delicato ist in der ersten Folge, "Das Zeichen", mit ihrem ruhigen Job im Archiv der Polizei sehr zufrieden. Wegen mangelnden Personals wird sie am Ende einer Nachtschicht jedoch gezwungen, eine junge Frau zu vernehmen, die Opfer einer Vergewaltigung wurde. Petra wird für die Ermittlungen Antonio Monte als Partner zur Seite gestellt. Die eigenwillige Inspektorin und der Polizist, der kurz vor seiner Pensionierung steht, können zunächst wenig miteinander anfangen. Doch als weitere Vergewaltigungsopfer auftauchen, erkennen beide, dass sie beruflich als Team gut funktionieren.

