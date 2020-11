ZDF

Barack Obama zu Gast bei "Markus Lanz" im ZDF

Er war der erste afroamerikanische Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. 2008 trat er mit dem Versprechen an, das Land zu einen. "Yes, we can!" waren die drei Worte, die ihn ins Weiße Haus trugen. Am Donnerstag, 19. November 2020, 23.15 Uhr, ist Barack Obama zu Gast bei "Markus Lanz" im ZDF. Markus Lanz trifft Barack Obama in Washington. Im intensiven Einzelgespräch spricht der ehemalige Präsident über sein gespaltenes Land und erklärt: "Wir haben die Chance auf ein einfühlsameres und rationaleres Amerika." Im Gespräch erinnert sich Obama an seinen ersten Tag im Oval Office: "Dir wird klar, dass alle Nachrichten in der Zeitung und im TV, alle Probleme weltweit jetzt deine eigenen Probleme sind." Obama ist überzeugt, dass Joe Biden und Kamala Harris nun "großartige Arbeit" leisten werden. Für den amtierenden Präsidenten Donald Trump findet er klare Worte: "Schaut man auf sein Verhalten der letzten vier Jahre, verwundert es nicht, dass er nicht die Größe hat, seine Niederlage anzuerkennen." Außerdem verrät Obama, warum Angela Merkel eine seiner Lieblingspartnerinnen auf der Weltbühne ist. Ansprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 - 70-12186; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über die ZDF Presse und Information Telefon: 06131 - 70-16100, sowie über https://presseportal.zdf.de/presse/markuslanz "Markus Lanz" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/gesellschaft/markus-lanz https://Twitter.com/ZDFpresse

