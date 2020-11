ZDF

Bitte aktualisierten Programmtext beachten! Sonntag, 27. Dezember 2020, 19.15 Uhr Album 2020 - Bilder eines Jahres Mit Anmerkungen von Gert Anhalt Die Pandemie hat das Jahr 2020 geprägt und die Welt verändert. Das Virus forderte Hunderttausende Menschenleben, viele Millionen infizierten sich. Lockdown, Maskenpflicht und Verzicht prägten 2020. Aber auch jenseits von Corona war 2020 ein ereignisreiches Jahr. Die Präsidentschaftswahl in den USA hinterlässt ein gespaltenes Land, und in Belarus protestieren nach den gefälschten Wahlen Hunderttausende gegen Staatschef Lukaschenko. Die CDU sucht das ganze Jahr nach einem neuen Vorsitzenden, und in Thüringen sorgen FDP und AfD für einen Skandal. In Hanau sterben bei einem Amoklauf neun junge Migranten, und in Paris wird ein Lehrer von einem Islamisten enthauptet. Durch undurchsichtige Geschäfte werden bei "Wirecard" Millionen verbrannt, und die Corona-Finanzhilfen umfassen allein in Deutschland zwei Billionen Euro. Nach der Ermordung Generals Soleimani droht der Iran mit Krieg, und in Syrien wird das Elend der Flüchtlinge immer dramatischer. In Australien verbrennen durch Buschfeuer Millionen von Tieren, und in Sibirien wüten Waldbrände, der Permafrost taut langsam auf. Das und noch mehr im "Album 2020 - Bilder eines Jahres".

