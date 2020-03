Der Kinderkanal ARD/ZDF

KiKA: Tagessieger am Wochenende und Rekordzahlen bei "Dein Song" (ZDF)

#gemeinsamzuhause: Live-Sendung am Mittwoch mit verlängerter Sendefläche

Erfurt (ots)

In der vergangenen Woche hat KiKA sein Angebot auf die aktuelle Situation angepasst und unter #gemeinsamzuhause eine breites Informations-, Beratungs- und Unterhaltungsangebot auf allen Plattformen bereitgestellt. Die schnelle Umsetzung bei KiKA führte zu einer erhöhten Reichweite und Tagesmarktsiegen mit Marktanteilen von 17,8 Prozent, 16,3 Prozent und 14,0 Prozent von Freitag bis Sonntag und zu 1,2 Million Visits im Digitalangebot.

"Dein Song - Das Finale" von Freitag, 20. März, das aus Erfurt ausgestrahlt wurde, erreichte einen Marktanteil von 29,4 % bei den Drei- bis 13-Jährigen. Mit über 235.000 Stimmen beteiligten sich doppelt so viele Nutzer*innen als im Vorjahr am Voting auf kika.de. Der Chat zum Finale, der gleichzeitig angeboten wurde, erreichte über 80.000 Kinder, die begeistert den Sieg von Emmie Lee online begleiteten.

#gemeinsamzuhause am Mittwoch, 25. März

Am Mittwoch, 25. März ist Timster-Moderator Tim wieder live mit "#gemeinsamzuhause" aus dem Erfurter Studio zu sehen. Mit neuer Sendezeit um 13:15 Uhr und verlängerter Fläche dreht sich alles um die Frage, welche solidarischen Projekte von Kindern und für Kinder in Zeiten der Kontaktsperre umgesetzt werden. Was bedeutet Nachbarschaftshilfe? Wie macht man mit beim Balkonsingen? Wer kümmert sich bei der dpa täglich um die Kindernachrichten? Das Team informiert, berichtet und bleibt im Gespräch - auch im Webtalk auf kika.de.

Um noch mehr Kindern und Familien jederzeit Zugriff auf die KiKA-Angebote zu ermöglichen, sind die HbbTV-Angebote von Radio Bremen, MDR, rbb, BR und Das Erste um den "KiKA-Player" erweitert worden. Per App oder im HbbTV: Der "KiKA-Player" bietet jederzeit und überall die Möglichkeit, das umfangreiche KiKA-Videoangebot auf Smartphone, Tablet und die "Red Button"-Funktion abzurufen.

Informationen finden Sie ebenfalls in der KiKA-Presselounge unter http://kika-presse.de.

