Der Kinderkanal ARD/ZDF

#gemeinsamzuhause: Kreative Ideen fürs Wochenende von Jess, Ben und Tim

Journalismus in der Corona-Krise: "Timster" spricht mit Tagesthemen-Moderator Ingo Zamperoni

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

Damit die Zeit am Wochenende zu Hause abwechslungsreich genutzt werden kann, haben Jess und Ben von "KiKA LIVE" (KiKA) und Tim von "Timster" (KiKA/rbb/NDR) am Samstag, den 21. März 2020 originelle Ideen: #gemeinsamzuhause gegen Langeweile! "Timster" gibt außerdem einen Einblick in den journalistischen Alltag in der aktuellen Situation.

"Timster" live aus Erfurt am 21. März ab 17:00 Uhr

Moderator Tim erkundigt sich um 17:00 Uhr im Medienmagazin "Timster" (KiKA/rbb/NDR), wie Journalisten aktuell in der Corona-Krise arbeiten und spricht dazu unter anderen mit Tagesthemen-Moderator Ingo Zamperoni. Außerdem zeigt Tim, wie man mit Spielzeug einen sogenannten Brickfilm drehen kann. Via App lassen sich mit Bausteinen, Figuren und etwas Geduld eigene Filme gestalten. Mit einem neuen Buchtipp im Gepäck und zugesendeten Ideen der Zuschauer*innen im anschließenden "Timster-Treff" auf kika.de, sagt Tim der Langeweile den Kampf an.

"KiKA LIVE": DIY-Tipps für zu Hause am 21. März um 20:00 Uhr

Kreative Ideen für zu Hause gibt es um 20:00 Uhr bei "KiKA LIVE" (KiKA). Jess und Ben haben coole Tipps, was man zwischen all den Hausaufgaben-Bergen Lustiges machen kann - ganz einfach zum Nachmachen mit ein paar wenigen, haushaltsüblichen Gegenständen. Auch auf kika-live.de zeigen die beiden, wie man zum Beispiel ein Memoboard gestaltet oder eine Handyhülle verschönern kann.

#gemeinsamzuhause bietet Kindern und Eltern Orientierung in der aktuellen besonderen Situation. Auf allen Plattformen - linear, per App und online - informiert und unterhält KiKA.

Weitere Informationen finden Sie in der KiKA-Presselounge unter kika-presse.de.

Pressekontakt:

Der Kinderkanal von ARD und ZDF

Unternehmenskommunikation

Gothaer Straße 36

99094 Erfurt

Telefon: +49 361.218-1827

E-Mail: kika-presse@kika.de

kika-presse.de

Original-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell