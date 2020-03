Der Kinderkanal ARD/ZDF

Das Finale von "Dein Song" kommt aus Erfurt!

Trotz gefährdeter Finalshow wird ein*e Songwriter*in 2020 im KiKA-Studio gekürt

alle Kinder zuhause können auf kika.de LIVE voten

Erfurt (ots)

Der Abschluss der 12. Staffel von "Dein Song" (ZDF) war gefährdet - aufgrund der aktuellen Situation wird die Abschluss-Show des erfolgreichen Nachwuchskompositions-Wettbewerbs nicht mit großem Produktionsstab stattfinden. Jetzt steht fest: "Dein Song- Das Finale" kommt LIVE aus dem Erfurter Studio von KiKA ohne die Anwesenheit der jungen Nachwuchskomponist*innen. Sie werden aus dem heimischen Wohnzimmer zugeschaltet. KiKA zeigt "Dein Song - Das Finale" am Freitag, 20. März um 19:05 Uhr - auch als Stream auf kika.de und im Anschluss in der Mediathek-App "KiKA-Player". Es kann also doch ein*e Songwriter*in 2020 gekürt werden.

"KiKA LIVE"-Moderator Ben begrüßt Johanna Klum und Bürger Lars Dietrich von "Dein Song". Gemeinsam präsentieren sie mit Musikvideos die acht Songwriter*innen, die es ins Finale geschafft haben und zeigen die 'Magic Moments', die schönsten Momente der 12. Staffel.

Welches Nachwuchstalent tatsächlich "Dein Song"-Gewinner*in 2020" wird, bestimmen alle Kinder zuhause live per Online-Voting auf kika.de. Bis zur feierlichen Verkündigung hoffen und bangen nicht nur die Fans des Formats, sondern sicher auch die Familien und Freunde der acht Nachwuchstalente. Alle sind gespannt, alle voten und alle freuen sich von zuhause aus mit - vereint bei "Dein Song - Das Finale".

Parallel zur Livesendung findet ab 19:00 Uhr ein Chat auf kika.de statt. Hier können sich die Fans von "Dein Song" zu ihren Favorite*innen austauschen.

Weitere Informationen finden Sie in der KiKA-Presselounge unter kika-presse.de.

Pressekontakt:

Der Kinderkanal von ARD und ZDF

Unternehmenskommunikation

Gothaer Straße 36

99094 Erfurt

Telefon: +49 361.218-1827

E-Mail: kika-presse@kika.de

kika-presse.de

Original-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell