Bitte aktualisierten Programmtext beachten! Sonntag 6. Dezember 2020, 9.30 Uhr Evangelischer Gottesdienst Was der Nikolaus bringt Am Vorabend des Nikolaustages werden viele Kinder wieder ihre frisch geputzten Stiefel vor die Tür stellen. Und sie warten gespannt, womit der Nikolaus die Stiefel in der Nacht füllen wird. Auch wegen dieses Brauches, der sich auf ihn bezieht, dürfte der heilige Nikolaus von Myra einer der bekanntesten Heiligen sein. Um ihn geht es im Gottesdienst am Nikolaustag aus der Frankfurter Festeburgkirche mit Pfarrerin Stefanie Brauer-Noss. Es geht um Legenden, die sich um ihn ranken, und um die Frage, warum er nicht nur für Kinder eine große Anziehungskraft hat. Für die musikalische Gestaltung sorgen ein Vokalensemble der Johanniskantorei unter Leitung von Jeannine Görde, der Posaunist Manfred Beutel und Dominik Hambel an der Orgel. Nach dem Gottesdienst gibt es bis 19.00 Uhr ein telefonisches Gesprächsangebot der Gemeinde. Telefonnummer: 0700 14 14 10 10. (6 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkkosten abweichend.) Weitere Informationen zu diesem Gottesdienst finden Sie im Internet unter http://www.zdf.fernsehgottesdienst.de

