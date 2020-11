ZDF

ZDF, Samstag, 21. November 2020, 6.25 Uhr

Todesfalle Moor?

Dunkelheit, Nebel und unsichtbare Gefahr: das Moor! Ein Schritt in die falsche Richtung, schon gibt der Boden nach, schlammige Löcher öffnen sich und ziehen das Opfer in die Tiefe.

"PUR+"-Moderator Eric Mayer probiert es aus: Was ist dran am Mythos Moor? Er wagt sich mitten ins Moor und weicht absichtlich vom Weg ab. Gerät er in Gefahr? Wie weit sinkt er ein? Hilft heftiges Strampeln? Kann er sich überhaupt aus eigener Kraft befreien?

Manchmal finden Forscher über 2000 Jahre alte Moorleichen. Wieso bleibt alles, was das Moor einmal verschlungen hat, so lange erhalten? Welche Konservierungstricks hält das Moor bereit? Eric macht das Experiment mit einem Stück Fleisch: Ein Stück vergräbt er im Moor und eins legt er in den Kühlschrank. Welches Fleisch ist nach zwei Wochen noch essbar?

