Donnerstag, 5. November 2020, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Gast: Valerie Niehaus, Schauspielerin Nach der US-Wahl - Politikwissenschaftler Thomas Jäger Warenkunde Essig - Rezepte von Brigitte Bäuerlein Vegetarisches Kimbap - Mario Kotaska kocht koreanisch Kalte Hände, kalte Füße - Harmlos oder Flammer-Syndrom? Erstsemester in Corona-Zeiten - Wie finden sich Studierende zurecht? Donnerstag, 5. November 2020, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Sandra Maria Gronewald Corona-Tests - Wer hilft? Wer zahlt? Dorfladen in Schnega - Neues Einkaufen für 1000 Einwohner Expedition Deutschland: Oberschönau - Angekommen in Thüringen Donnerstag, 5. November 2020, 22.15 Uhr maybrit illner Thema: Bis zur letzten Stimme - Bleibt Trump an der Macht? Gäste: Annalena Baerbock, B'90/Grüne, Parteivorsitzende Sudha David-Wilp, German Marshall Fund, Politologin Martin Richenhagen, Vorstandsvorsitzender AGCO Benjamin Wolfmeier, Republicans Overseas in Deutschland Thomas Gottschalk, TV-Moderator, lebt auch in den USA

