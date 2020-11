ZDF

ZDF, 15. November 2020, 09.30 Uhr

Katholischer Gottesdienst

Du bist, was du hoffst!

Aus der Kirche Sankt Rabanus Maurus in Mainz

Bruder Paulus appelliert in diesem Gottesdienst an die Christinnen und Christen: Sie sollen sich auch in Notlagen von der Gegenwart Gottes inspirieren lassen und nach Lösungen suchen.

Das Sonntagsevangelium fordert laut Bruder Paulus Christinnen und Christen dazu auf, die von Gott anvertrauten Talente sinnvoll zu nutzen und anderen damit vor allem in Notsituationen Hoffnung und Zuversicht zu schenken.

"Du bist, was die Hoffnung aus dir macht, die Gott in dich gelegt hat. Aus dieser Hoffnung wächst eine große Kraft", ist Bruder Paulus überzeugt. Diese Kraft bräuchten Menschen gerade jetzt, um die Corona-Pandemie durchzustehen und nicht zu verzagen.

Aufgrund der Pandemie wird der Gottesdienst aus St. Rabanus Maurus in Mainz und nicht, wie ursprünglich geplant, aus St. Sebastian in Würselen übertragen. Für die Kirchenmusik sorgt Andreas Walke aus Frankfurt mit einem kleinen Ensemble.

Im Anschluss an den Gottesdienst können die Zuschauer*innen und Mitfeiernden bis 15 Uhr unter der Nummer 0700 14141010 (6 ct./min. Festnetz Dt. Telekom, abweichender Mobilfunktarif) Gesprächspartner*innen der Gottesdienstgemeinde telefonisch erreichen. Weitere Informationen sind aktuell im Internet unter www.zdf.fernsehgottesdienst.de zu finden.

