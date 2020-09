ZDF

"30 Jahre Deutsche Einheit": ZDF mit Kinder- und Jugendprogramm

Eine Wiedervereinigungsgeschichte nach dem autobiografischen Roman von Katja Hildebrand: Am Samstag, 3. Oktober 2020, 11.00 Uhr, zeigt das ZDF-Kinder- und Jugendprogramm zum Tag der Deutschen Einheit die Free-TV-Premiere der Kino-Koproduktion "Zwischen uns die Mauer". 1986 lernen sich die 17-jährige Anna (Lea Freund) aus Westdeutschland und der gleichaltrige, in der DDR lebende Philipp (Tim Bülow) bei einem kirchlichen Jugendaustausch in Ostberlin kennen. Es ist Liebe auf den ersten Blick - aber eine unmögliche, denn zwischen ihnen steht die Mauer.

Auf zdftivi.de, den Kinderseiten der ZDFmediathek, steht Kindern und Jugendlichen ab Samstag, 3. Oktober 2020, eine Themenseite zu "30 Jahre Deutsche Einheit" mit allen Infos zum Thema Mauerfall und Wiedervereinigung zur Verfügung, darunter Beiträge von "PUR+" und "logo!".

Bereits um 8.20 Uhr zeigt das ZDF am Tag der Deutschen Einheit eine Wiederholung des historischen Abenteuerfilms "Storm und der verbotene Brief". Die spannende Geschichte des zwölfjährigen Storm: Der Junge bekommt 1521 in Antwerpen von seinem Vater den Auftrag, einen Brief von Martin Luther zu drucken. In diesem wird der Ablasshandel der katholischen Kirche kritisiert.

