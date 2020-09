ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots)

Mittwoch, 30. September 2020, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Gast: Tanja Wedhorn, Schauspielerin US-Wahl: Nach dem TV-Duell - Trump und Biden haben debattiert Wohnen & Design - Deko-Tipps für den Herbst Produzent Ralph Siegel wird 75 - Runder Geburtstag Mittwoch, 30. September 2020, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Reisen in Zeiten der Pandemie - Neue Bestimmungen ab Oktober Tradition 2.0 auf dem Apfelhof - Von der Designerin zur Apfelbäuerin Expedition Deutschland: Berlin - Kein Glanz und Gloria in Wilhelmstadt Mittwoch, 30. September 2020, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Tim Niedernolte Der Traum vom Auswandern - Deutsches Brot für Amerika Mittwoch, 30. September 2020, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Florian Weiss Filmpremiere mit Heike Makatsch - In Berlin auf dem roten Teppich Die neue Kollektion von Dior - Fashion Week in Paris Ralph Siegel wird 75 - Maskenball in Füssen

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell