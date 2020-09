ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots)

Donnerstag, 24. September 2020, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Reisewarnungen und Rückerstattungen - Infos von Rechtsanwalt Kay P. Rodegra Bedrohte Tiere: Zauneidechsen - Artenschutz vor der eigenen Haustür Pfifferlinglaiberl mit Spitzkohlsalat - Kochen mit Armin Roßmeier Kinder-Desserts im Test - Ergebnisse von Stiftung Warentest Gast: Janin Ullmann, Schauspielerin und Moderatorin Donnerstag, 24. September 2020, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Sandra Gronewald Minihäuser in Tübingen - "Tiny Houses" gegen Wohnungsnot? Flug storniert, kein Geld zurück - Tipps für Verbraucher Expedition Naturschutzgebiet Raakmoor - Ein Leben mit sieben Kindern Donnerstag, 24. September 2020, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Tim Niedernolte Blond nachgefragt - Weihnachtsgebäck im Herbst Donnerstag, 24. September 2020, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Florian Weiss Die fleißige Elena Uhlig - Schauspielerin mit vielen Projekten Ewan McGregor auf Motorradtour - Neue Doku "Long Way Up" Donnerstag, 24. September 2020, 22.15 Uhr maybrit illner Thema: Der Sommer geht, Corona bleibt - Wird der Herbst zum Risiko? Tobias Hans, CDU, Ministerpräsident Saarland Christian Lindner, FDP, Partei- und Fraktionsvorsitzender Ulrike Protzer, Professorin für Virologie Sibylle Katzenstein, Ärztin, COVID-19-Schwerpunktpraxis Michael Meyer-Hermann, Infektionsforscher, HZI Braunschweig Die Temperaturen fallen, die Zahlen steigen. Der lockere Draußen-Sommer war gestern. Auch nach Monaten der Forschung an Impfstoffen, App und Tests bleibt es dabei: Abstand, Maske, Händewaschen! Wie schwer wird der Kampf gegen Corona in Herbst und Winter? Bedeutet das weiter Isolation, Homeoffice und "Berufsverbote"? Müssen die Bürger in der kalten Jahreszeit auf Ausgehen, Feiern und Urlaub verzichten? Bleiben strengere Regeln und härtere Strafen die Antwort der Politik? Wie groß werden die Probleme, wenn sich zu COVID-19 die Grippe gesellt?

