ZDFinfo-Programmänderungen

Woche 40/20 Dienstag, 29.09. Bitte Programmänderungen beachten: 5.30 Any One of Us USA 2019 "Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt: Billionaire Building" entfällt "ZDFzeit: Superbauten der Geschichte: Der Reichstag" um 6.15 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Woche 43/20 Donnerstag, 22.10. Bitte Programmänderung beachten: 10.15 auslandsjournal - die doku: Jung, Schwarz, Britisch Großbritannien 2020 "Im Panzer auf Streife - US-Cops rüsten auf" entfällt (weiterer Ablauf ab 11.00 Uhr wie vorgesehen) Freitag, 23.10. Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten: 16.30 ZDF-History Hardy Krüger - Eine deutsche Legende Deutschland 2020 "ZDF-History: Dieter Hallervorden - Eine deutsche Legende" entfällt 17.15 ZDF-History Karl Lagerfeld - Eine deutsche Legende Deutschland 2020 18.00 ZDFzeit Mensch Beckenbauer! Schau'n mer mal Deutschland 2020 (weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen) Woche 44/20 Donnerstag, 29.10. Bitte Programmänderung beachten: 0.15 ZDFzeit Donald Trump - Der unterschätzte Präsident Deutschland/USA 2020 "Citizen Trump - Eine amerikanische Karriere" entfällt (weiterer Ablauf ab 1.00 Uhr wie vorgesehen)

