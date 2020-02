ZDF

ZDF-Programmhinweis 6. Februar 2020

Mainz (ots)

ACHTUNG!! BITTE GEÄNDERTE GÄSTELISTE BEACHTEN!! Donnerstag, 6. Februar 2020, 22.15 Uhr maybrit illner Über Rechtsaußen an die Macht Tabubruch in Thüringen Es ist eine historische Zäsur - erstmals kommt mit Thomas Kemmerich ein Ministerpräsident mithilfe der AfD ins Amt. Die bislang in Thüringen regierende Linkspartei sprach von einem "Dammbruch". SPD und Grüne reagieren schockiert, dass CDU und FDP "gemeinsame Sache" mit der AfD machten - ausgerechnet im Freistaat Thüringen, wo der sogenannte Flügel der AfD mit ihrem Vorsitzenden Björn Höcke den Ton angibt. Was bedeutet diese Entwicklung für Thüringen, für die politische Kultur im Land und für die Große Koalition im Berlin? Petra Pau, Die Linke Vizepräsidentin Deutscher Bundestag Robert Habeck, B'90/Grüne Parteivorsitzender

