ZDF

ZDF-Programmhinweis

Samstag, 5. September 2020

Mainz (ots)

Samstag, 5. September 2020, 12.05 Uhr Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich Teilhabe - mein gutes Recht! Recht haben ist nicht immer gleich Recht bekommen. Diese Erfahrung machen Menschen mit Behinderung besonders häufig. Der ständige Kampf um Teilhabe zermürbt, viele scheuen den Rechtsweg. Michael Richter ist Anwalt und vertritt über die Rechtsberatungsgesellschaft des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes e.V. (DBSV) die Rechte von Menschen mit Sehbehinderungen vor Gericht. Weil er selbst blind ist, wird er häufig unterschätzt. Henri Haug möchte das Abitur machen, doch die Fördergelder, die er für seine Unterstützung benötigt, wurden drastisch eingekürzt. Dagegen wehrte sich der Schüler erfolgreich vor Gericht. Samstag, 5. September 2020, 17.05 Uhr Länderspiegel Moderation: Ralph Schumacher Start-up-Büros im Warenhaus - Wie Karstadt und Co. umgebaut werden Wie sicher ist der Reichstag? - Diskussion nach Rechten-Aufmarsch Bußgeld für Masken-Muffel - Mehr Kontrollen in Bus und Bahn Hammer der Woche - Schilderwald an Berliner Radweg Samstag, 5. September 2020, 23.00 Uhr das aktuelle sportstudio Moderation: Sven Voss Gäste: Marcel Kittel, Ex-Radprofi John Degenkolb, Radprofi Interview mit Toni Kroos, Real Madrid Fußball: Nations League, 1. Spieltag Schweiz - Deutschland, Vorbericht Fußball: Nations League, 1. Spieltag Schweden - Frankreich Portugal - Kroatien Dänemark - Belgien Island - England Niederlande - Polen (Fr.) Rad: Tour de France 8. Etappe Formel 1: Großer Preis von Italien Bericht aus Monza Triathlon: WM Zusammenfassung Tennis: US Open Zusammenfassung Samstag, 6. September 2020, 9.03 Uhr sonntags Moderation: Andrea Ballschuh Späte Versöhnung Menschen trennen sich, obwohl sie häufig selbst nicht verstehen, wie es zum Kontaktabbruch kam. "sonntags" beleuchtet das Phänomen und setzt auf Versöhnung, auch wenn sie spät kommt. Psychotherapeutin Dunja Voos erklärt, was einem jahrelangen Schweigen vorausgegangen ist und wie Versöhnung gelingen kann. Wie geht Vergeben, Vergessen, Verzeihen? Was raten Geistliche? Und ist Verzeihen wirklich nötig, um wieder zueinanderzufinden? Ralf Bryer outet sich mit Anfang 40 als schwul. Seine Eltern verstoßen ihn. Tanja Gerling kann ihre Mutter irgendwann nicht mehr ertragen, entzieht sich ihrem Kontakt. In beiden Fällen folgt jahrelanges Schweigen. Versuche der Annäherung misslingen. Heute sind die Eltern tot. Ralf Bryer und Tanja Gerling haben dazugelernt, wollen versöhnlich mit ihren Eltern abschließen können. Sonntag, 6. September 2020, 11.50 Uhr ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste Live aus dem Sendezentrum Mainz Fesselnde Spannung und aufregenden Nervenkitzel verspricht der heutige "Fernsehgarten". Kiwi präsentiert eine spektakuläre Illusionsdarbietung und das faszinierende Abenteuer "Escape Room". Gäste: Annett Louisan, Sarah Zucker, Jay Ventura, Oonagh, Isabel Varell, Stereoact und andere. Sonntag, 6. September 2020, 17.10 Uhr ZDF SPORTreportage Moderation: Norbert König Fußball: Schweiz - Deutschland Vorbericht Nations League Reiten: Aachen International Jumping Aktuelle Zusammenfassung Radsport: Tour de France Höhepunkte 9. Etappe Formel 1: Großer Preis von Italien Zusammenfassung aus Monza

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell