Freitag, 4. September 2020

Mainz (ots)

Freitag, 4. September 2020, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Corona aktuell - Dr. Christoph Specht live im Studio Wanderrucksäcke im Test - Ist teuer wirklich besser? Veganer Burger - Ein Rezept von Mario Kotaska Gast: Andreas Wunn, Journalist und Moderator Freitag, 4. September 2020, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Pfandleiher in Corona-Zeiten - Bares gegen Pfand Grill-Mythen unter der Lupe - Irrtümer rund ums Barbecue Expedition Deutschland - Unterwegs im Duisburger Stadtwald Freitag, 4. September 2020, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Tim Niedernolte Leben mit fremdem Herz - Wiedersehen mit Sarah Freitag, 4. September 2020, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Prinzessin Sofia engagiert sich - Neue Doku im schwedischen Fernsehen Porträt Patrick Dewayne - Schauspieler und Finanzexperte Freitag, 4. September 2020, 23.00 Uhr aspekte Was dürfen Kabarettisten noch? - Cancel Culture im Humorbetrieb Filmfestival Venedig trotz Corona - Kino gegen die Krise Schwarze Fotografen - Ein anderer Blick durch die Linse? Wenn junge Juden sich wehren - Komödie "Masel Tov Cocktail" Gäste: Lisa Eckhart, Kabarettistin - Grenzen der Kunst und Roman "Omama" Joy Denalane, Sängerin - Mit ihrem Song "I gotta know"

