ZDF

ZDF-Programmhinweis

Freitag, 24. Juli 2020

Mainz (ots)

Freitag, 24. Juli 2020, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Deodorant selbst gemacht - Was taugen die Rezepte aus dem Netz? Wohnen & Design - Sonnenschutz für zu Hause Schweizer Wurstsalat - Ein Rezept von Mario Kotaska Gast: Thomas Huber, Schauspieler Freitag, 24. Juli 2020, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin ZDF in Rüdesheim - Wenn Touristen ausbleiben Expedition Deutschland: Offenbach - Ein bulgarischer Jungfußballer Vom Maurer zum Künstler - Ein Lebenstraum wird wahr Freitag, 24. Juli 2020, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Tim Niedernolte Auszeit in Bayern - Unterwegs am Chiemsee Freitag, 24. Juli 2020, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Florian Weiss Neues von den Amigos - Erfolg mit dem neuen Album Promis in "Classic Blue" - Modisch in der Farbe des Jahres

