Donnerstag, 23. Juli 2020

Donnerstag, 23. Juli 2020, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Homeoffice von der Steuer absetzen - Tipps vom Bund der Steuerzahler American Pancakes - Rezepte von Cynthia Barcomi Outdoor-Spiele für den Garten - Familienurlaub zu Hause Pollo Diablo - Kochen mit Mario Kotaska Gast: Michaela Schaffrath, Schauspielerin Donnerstag, 23. Juli 2020, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Der Strandkorb-Kontrolleur - Klare Ansagen an der Küste Expedition Deutschland: Stuttgart - Auf dem "Monte Scherbelino" Der perfekte Rasen - Tipps und Tricks Donnerstag, 23. Juli 2020, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Tim Niedernolte Mit Peter Wackel auf Mallorca - Corona und der Schlagerstar Donnerstag, 23. Juli 2020, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Bruno F. Apitz malt gern - Vernissage mit dem Schauspieler Prominente Hutträger - Stars und spezielle Kopfbedeckungen Donnerstag, 23. Juli 2020, 22.15 Uhr dunja hayali Live aus Berlin Hessens Polizei und die rechtsextremen Morddrohungen fünf Monate nach dem Anschlag von Hanau: auf den Spuren des Hasses. Darüber und über die mögliche rechtsextremistische Unterwanderung der Sicherheitsbehörden diskutieren unter anderen der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) und der langjährige Vorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Cem Özdemir. Dazu außerdem im Studio: Ajla Kurtovic, deren Bruder bei dem rassistischen Attentat in Hanau ermordet wurde. Im 1:1-Gespräch: Hadija Haruna-Oelker, die seit Jahren zu Rassismus in Deutschland forscht und arbeitet. Für "dunja hayali" hat sie ein filmisches Experiment geleitet, bei dem in Deutschland lebende Menschen ihre Erfahrungen mit Rassismus und Diskriminierung dokumentieren.

