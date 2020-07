ZDF

ZDF-Programmhinweis Dienstag, 21. Juli 2020, 19.20 Uhr

Mainz (ots)

ZDF spezial Der Corona-Deal - Aufbruch oder fauler Kompromiss? Moderation: Matthias Fornoff Die EU hat sich auf einen neuen EU-Haushalt für die kommenden sieben Jahre und auf einen Sonderfonds gegen die Corona-Wirtschaftskrise geeinigt. Insgesamt hat das Paket ein Volumen von 1,8 Billionen Euro. 90 Stunden wurde in Brüssel hart verhandelt, jetzt liegt der große Kompromiss auf dem Tisch. Doch nicht alle können sich als Sieger fühlen. Das "ZDF spezial" erklärt, was auf der Strecke geblieben ist und wer am meisten von dem Verhandlungsergebnis profitiert. Wir sprechen unter anderem mit Gabriel Felbermayr, Präsident des Instituts für Weltwirtschaft.

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell