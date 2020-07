ZDF

ZDF-Programmhinweis

Samstag, 11. Juli 2020

Mainz (ots)

Samstag, 11. Juli 2020, 12.05 Uhr Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich Von der Schulbank an die Werkbank Endlich auf eigenen Füßen stehen. Die Schulzeit ist zu Ende. Aber wie schaut die Zukunft für junge Menschen mit Behinderung aus? Bekommt man ohne fremde Hilfe auch einen Arbeitsplatz? Ronny Noske ist Inklusionsberater und "Jobhunter" für Menschen mit Behinderung. Er hilft den Berufsanfängern beim Einstieg in das noch neue Berufsleben. Max, der das Downsyndrom hat, ist dort schon angekommen. Die Arbeit in der Küche eines Restaurants erfüllt ihn. Menschen mit Behinderung finden nicht so leicht eine Anstellung wie ihre nicht behinderten Mitbewerber. Vor allem Jobanfänger haben es nicht leicht. Inklusionsberater, Angestellte mit Behinderung und Unternehmen, die sich für die Übernahme von Mitarbeitern mit Behinderung entschieden haben, berichten in "Menschen - das Magazin" über ihre Erfahrungen, die sie im Arbeitsleben bisher gemacht haben. Samstag, 11. Juli 2020, 17.05 Uhr Länderspiegel Moderation: Ralph Schumacher Diskussion um die Maskenpflicht - Überflüssig oder notwendig? Sicherheit für die Innenstadt - Heidelberg erprobt neues Konzept Hammer der Woche - Brüllbeton statt Flüsterasphalt Rummel in Corona-Zeiten - Pop-up-Kirmes Düsselland Samstag, 11. Juli 2020, 23.00 Uhr das aktuelle sportstudio Moderation: Katrin Müller-Hohenstein Gast: Angelique Kerber, Tennisspielerin Tennis: Bad Homburg Open Mixed-Showmatch Fußball-Relegation: Rückspiel 3. Liga FC Ingolstadt - 1. FC Nürnberg Formel 1: Großer Preis der Steiermark Bericht aus Spielberg Torwandschießen Saison 2019/2020 Das Finale der Kandidaten Sonntag, 12. Juli 2020, 9.03 Uhr sonntags Moderation: Andrea Ballschuh Mythos Blaubeuern - von Blautopf, Benediktinern und Bannwald Mystisch wirkt die Gegend rings um Blaubeuren südlich der Schwäbischen Alb - und die Karstquelle Blautopf ist eine der schönsten Deutschlands, für "sonntags" Anlass zu einem Besuch. Gespeist wird sie durch das Wasser eines unterirdischen Höhlensystems, das sich bis zu den Alpen erstreckt. Oberirdisch bauten Benediktiner ein Kloster, das Zehntausende Touristen alljährlich lockt, die auch entlang der Eiszeitspuren des Urdonautals wandern. Die begehbaren Höhlen und darin entdeckten Kunstwerke der ersten Homo sapiens, die Europa vor 40 000 Jahren besiedelten, erklärte die UNESCO 2017 zum Welterbe. Mit 500 Quadratmetern Grundfläche ist der Hohle Fels eine der faszinierendsten, natürlichen Bergkathedralen Süddeutschlands. Zu ihren Füßen an den Ufern der Blau bauten vor knapp 1000 Jahren Mönche das Kloster Blaubeuren, das nicht nur berühmte Deutsche wie Kepler, Planck und Hölderlin zum Abitur führte, sondern bis heute jungen Leuten einen besonderen Start ins Leben bietet - auch ohne reiche Eltern. In Blaubeuren zudem besonders beliebt: Wandern und Mountainbiken auf zertifizierten Wegen, Klettern am Berg, Theater und Konzerte in der mittelalterlichen Kleinstadt, Handwerkerschauen bei Gerbern und Schmieden sowie ein Ausflug zu den frei lebenden Urpferden und -rindern, die einen Kalktagebau nachhaltig rekultivieren. Sonntag, 12. Juli 2020, 17.10 Uhr ZDF SPORTreportage Moderation: Rudi Cerne Fußball: Relegation Rückspiel FC Ingolstadt 04 - 1. FC Nürnberg Formel 1: Das zweite WM-Rennen Zusammenfassung Sportpolitik: Olympia Meinungsfreiheit der Athleten Pferdesport: Galopp Das 151. Deutsche Derby Schach: Vincent Keymer Deutschlands jüngster Großmeister

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell