Freitag, 12. Juni 2020

Freitag, 12. Juni 2020, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Sommerurlaub im Ausland - Infos zum Reiserecht von Kay Rodegra Neuer Look für den Balkon - Tipps von Ann-Kathrin Otto Grill-Gadgets im Check - Welches Zubehör ist nützlich? Blutspende in Corona-Zeiten - Blutspenden werden weiter benötigt Buntbarsch mit Kichererbsen - Kochen mit Armin Roßmeier Gast: Helmfried von Lüttichau, Schauspieler und Lyriker Freitag, 12. Juni 2020, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Angriffe auf Einsatzkräfte - Neue Form der Gewalt Expedition: Hamburger Stadtpark - Hunde, Monstertrucks und Fernliebe Küchenträume - Manuels Lachs-Teriyaki Freitag, 12. Juni 2020, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Tim Niedernolte "Auszeit" Föhr - Reisetipps vom "hallo"-Reporter Freitag, 12. Juni 2020, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Model-Mütter und ihre Töchter - Konkurrenz in der Familie Matthias Reim unterstützt Freundin - Produzent der Sängerin Christin Stark Freitag, 12. Juni 2020, 23.00 Uhr aspekte Moderation: Katty Salié und Jo Schück Wohin führt Trump die USA? - Von der Demokratie zur Autokratie? Rassismus in Deutschland - Wie bestimmt er die Gesellschaft? Corona historisch - Wie werden wir uns erinnern? Dokumentarfilm über Helmut Newton - Zum 100. des umstrittenen Fotografen Gäste: Mo Asumang, Autorin - Zum Thema Rassismus in Deutschland Elen, Sängerin - "5 Meter Mauern"

