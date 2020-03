OMV Aktiengesellschaft

EANS-Adhoc: OMV und Gazprom unterzeichnen ein „Amendment Agreement“ zum „Basic Sale Agreement“ betreffend den möglichen Erwerb einer 24,98% Beteiligung an den Blöcken 4A/5A der Achimov-Formation durch OMV

-------------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- kein Stichwort 06.03.2020 Wien - OMV und Gazprom haben heute ein "Amendment Agreement" zum "Basic Sale Agreement" vom 3. Oktober 2018 unterzeichnet. Das "Amendment Agreement" sieht insbesondere eine Verlängerung der Verhandlungsphase für die finalen Transaktionsdokumente bis Juni 2022 auf nicht-exklusiver Basis vor. In diesen Verhandlungen sind von den Parteien wesentliche Entwicklungen und geänderte Umstände bis zur Unterzeichnung derselben (einschließlich des geplanten Produktionsstarts der Blöcke 4A/5A der Achimov-Formation) in guter Absicht zu berücksichtigen, insbesondere in Bezug auf den wirtschaftlichen Stichtag und den Kaufpreis. Rückfragehinweis: OMV Aktiengesellschaft Andreas Rinofner, Public Relations Tel.: +43 (1) 40 440-21427; e-mail: public.relations@omv.com Florian Greger, Investor Relations Tel.: +43 (1) 40 440-21600; e-mail: investor.relations@omv.com Ende der Mitteilung euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------

