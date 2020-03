ARD Das Erste

"DonnerstagsKrimi im Ersten": Dreharbeiten für zwei neue "Zürich-Krimis" mit Christian Kohlund und Ina Paule Klink

München (ots)

Ein kleines, abgelegenes Bergdorf im Engadin und eine altehrwürdige Uhrenmanufaktur in der kosmopolitischen Metropole an der Limmat sind Schauplatz der beiden neuen "Zürich-Krimis": Die Dreharbeiten für den elften und zwölften Film der beliebten ARD-Degeto-Krimireihe haben am 3. März 2020 begonnen. "Borchert und die Zeit zu sterben" (AT) führt Christian Kohlund als knorrigen "Anwalt ohne Lizenz" Thomas Borchert und Ina Paule Klink als Kanzleichefin Dominique Kuster in die familiären Untiefen einer alteingesessenen Züricher Uhrenmanufaktur. In "Borchert und das eiskalte Herz" (AT), werden die beiden mit einem mysteriösen, lange zurückliegenden Fall konfrontiert, der Borchert bei seinen Nachforschungen in den Schweizer Bergen in tödliche Gefahr bringt.

In weiteren Rollen sind Pierre Kiwitt als Hauptmann Marco Furrer, Robert Hunger-Bühler als Reto Zanger, Susi Banzhaf als Kanzleiassistentin Regula Gabrielli, Andrea Zogg als Borcherts Lieblingstaxler Beat Bürki und Yves Wüthrich als Furrers Kollege Urs Aeggi zu sehen. In Episodenrollen spielen Siemen Rühaak, Lena Stolze, Kyra Sophia Kahre, Max von Pufendorf, Remo Euler, Eugenie Anselin, Wolf Danny Homann, Tilo Nest, Florian Thunemann, Konstantin Marsch u. v. a.

"Der Zürich-Krimi" ist eine Produktion der Graf Film in Koproduktion mit Mia Film, gefördert durch den Tschechischen Staatsfond der Kinematografie, im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste für den Sendeplatz "DonnerstagsKrimi im Ersten". Regie führt Roland Suso Richter nach den Drehbüchern von Wolf Jakoby.

Foto bei www.ard-foto.de

