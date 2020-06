ZDF

Donnerstag, 11. Juni 2020

Donnerstag, 11. Juni 2020, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Haustier-Gesundheit - Krankenversicherungen für Bello & Co. Pflanzen für heiße Sommer - Grüner Garten trotz Klimawandel Pizza-Kits aus dem Supermarkt - Wie gut schmeckt die schnelle Pizza? Gast: Anne Gellinek, Leiterin des ZDF-Studios Brüssel Donnerstag 11. Juni 2020, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Rassismus in Guben - Ermittlungen mit Hochdruck Expedition Deutschland: Kanada - Mit dem Zufall unterwegs Küchenträume - Haukes gegrillter Thunfisch Donnerstag, 11. Juni 2020, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Tim Niedernolte Deutscher Auswanderer in Brasilien - Trotz Corona bleibt Simon positiv Donnerstag, 11. Juni 2020, 22.15 Uhr maybrit illner Corona-Leichtsinn - Weniger Regeln, mehr Ärger? Demonstrationen ohne Abstand, Schulbetrieb ohne Regeln, Gebote statt Verbote - fast alle Vorsicht scheint vergessen. Wer nimmt Abstandsregeln und Kontaktbeschränkung noch ernst? Wird der bestraft, der sich dran hält oder noch immer dran halten muss? Bringt die Corona-App mehr Freiheit oder die Massentestung an Schulen? Oder gibt es begründete Hoffnung aus der Wissenschaft? Zu Gast unter anderen: Helge Braun, CDU, Kanzleramtsminister Hendrik Streeck, Professor für Virologie Katharina Nocun, Bürgerrechtlerin, Autorin Miriam Pech, Schulleiterin, Vorsitzende BISSS

