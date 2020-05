ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 21/20

Mainz (ots)

Woche 21/20

Mo., 18.5.

Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:

17.00 heute

17.15 hallo deutschland (VPS 17.10)

(Weiterer Ablauf ab 17.45 Uhr wie vorgesehen. Sendezeitänderung gilt von Mo., 18.5. bis Mi., 20.5. sowie für Fr., 22.5.2020.)

Woche 22/20

Sa., 23.5.

Bitte Programmänderung beachten:

1.00 Filmnacht im ZDF (VPS 0.59/HD/Dolby digital 5.1/UT) Todesfalle Highlands (A Lonely Place to Die)

Alison Melissa George Ed Ed Speleers Andy Eamonn Walker Rob Alec Newman Jenny Kate Magowan Mr. Kidd Sean Harris Mr. Mcrae Stephen McCole

Regie: Julian Gilbey Großbritannien 2011

("Filmnacht im ZDF: True Story - Spiel um Macht" entfällt.)

So., 24.5.

6.15 Kleine lustige Krabbler Bitte Ergänzung beachten: Dolby digital 5.1

Ergänzung bitte auch an folgenden Terminen beachten:

So., 31.5.2020, um 6.15 Uhr

So., 7.6.2020, um 6.15 Uhr So., 14.6.2020, um 6.15 Uhr So., 21.6.2020, um 6.15 Uhr

Woche 25/20

Fr., 19.6.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

19.25 Bettys Diagnose (HD/AD/UT) Verplant

Bettina "Betty" Weiss Annina Hellenthal Dr. Frank Stern Max Alberti Dr. Helena von Arnstett Claudia Hiersche Hanna Winter Marie Zielcke Talula Pfeifer Carolin Walter Dr. Tobias Lewandowski Eric Klotzsch Prof. Dr. Alexander von Arnstett Florian Fitz und andere

Schnitt: Steffen Wimmers Musik: Philipp Noll, Axel Huber Kamera: Till Müller Buch: Claudia Matschulla, Arnd Mayer Regie: Verena S. Freytag (Erstsendung 5.4.2019) Deutschland 2019

Woche 26/20

Sa., 21.6.

Bitte Ergänzung beachten:

20.15 Herzkino Rosamunde Pilcher: Argentinischer Tango

Fr., 26.6.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

19.25 Bettys Diagnose (HD/AD/UT) Neue Aussichten

Bettina "Betty" Weiss Annina Hellenthal Dr. Frank Stern Max Alberti Dr. Helena von Arnstett Claudia Hiersche Hanna Winter Marie Zielcke Talula Pfeifer Carolin Walter Dr. Tobias Lewandowski Eric Klotzsch Prof. Dr. Alexander von Arnstett Florian Fitz und andere

Schnitt: Annette Duwe Musik: Philipp Noll, Axel Huber Kamera: Heiko Merten Buch: Carmen Nascetti Regie: Katrin Schmidt (Erstsendung 27.9.2019) Deutschland 2019

(Die Folge "Der richtige Riecher" verschiebt sich auf Fr., 3.7.2020.)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Telefon: +49-6131-70-15246

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell