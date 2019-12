ZDF

"Das Mädchen am Strand" - ZDF-Zweiteiler mit Heino Ferch und Barbara Auer

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Simon Kessler (Heino Ferch) und Hella Christensen (Barbara Auer) ermitteln zum dritten Mal in Nordholm: Nach "Tod eines Mädchens" (2015) und "Die verschwundene Familie" (2019) zeigt das ZDF den Zweiteiler "Das Mädchen am Strand" am Montag, 6. Januar, und Mittwoch, 8. Januar 2020, 20.15 Uhr. Beide Filme sind bereits ab Montag, 30. Dezember 2019, 10.00 Uhr, für sechs Monate in der ZDFmediathek abrufbar.

Erneut wird die Kleinstadt Nordholm durch ein Verbrechen in ihren Grundfesten erschüttert. Während einer Abiturfeier am Strand verschwindet die Schülerin Jule Reinhardt (Tijan Marei). Am nächsten Morgen wird ihre Leiche an den Klippen aufgefunden. Simon Kessler von der Hamburger Mordkommission übernimmt die Ermittlungen, denn er vermutet einen Zusammenhang zwischen dem Tod von Jule Reinhardt und einem Mädchen, das in Hamburg getötet wurde. Beide waren offenbar befreundet. Kessler und die LKA-Ermittler verhören Jules Mitschüler und bringen schließlich den Lehrer Dirk Eilers (André Szymanski) mit beiden Morden in Zusammenhang. Auch der Immobilienmakler und ehemalige Arbeitgeber von Jules Mutter, Klaus Steinkamp (Axel Milberg), kommt als Täter infrage.

Hella Christensen, Kesslers ehemalige Kollegin, die mittlerweile den Dienst bei der Polizei quittiert hat, ermittelt auf eigene Faust. Sie fürchtet, dass ihr Sohn Sven (Nick Julius Schuck) in den Mord verwickelt sein könnte. Simon Kessler willigt schließlich ein, Hella Christensen offiziell in den Fall einzubeziehen, und zusammen decken die beiden Unglaubliches auf.

In weiteren Rollen spielen Rainer Bock, Natalia Wörner, Sophie von Kessel, Lena Klenke, Oskar Belton, Bruno Alexander, Thomas Hanzon, Hermann Beyer, Martin Lindow, Gustav Peter Wöhler, Katharina Schlothauer, Max Landgrebe, Rainer Strecker, Marek Erhardt und andere. Thomas Berger inszenierte erneut sein eigenes Drehbuch.

Für akkreditierte Journalisten stehen beide Filme im Vorführraum des ZDF-Presseportals zur Verfügung.

Ansprechpartnerin: Susanne Priebe, Telefon: 040 - 66985180; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/das-maedchen-am-strand/

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70- 16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/dasmaedchenamstrand

https://fernsehfilm.zdf.de

https://twitter.com/ZDFpresse

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell