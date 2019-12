ZDF

ZDF-Komödie "Familie Bundschuh - Wir machen Abitur" mit Andrea Sawatzki und Axel Milberg

Mainz (ots)

Turbulente Ereignisse halten Gundula (Andrea Sawatzki) und Gerald (Axel Milberg) in der aktuellen Folge von "Familie Bundschuh" auf Trab. Dem Ehepaar bleibt in der ZDF-Komödie "Familie Bundschuh - Wir machen Abitur" am Montag, 16. Dezember 2019, 20.15 Uhr, nichts erspart. In der ZDFmediathek ist der "Fernsehfilm der Woche" noch bis 9. März 2020 verfügbar. Das Drehbuch schrieb Florian Hanig nach der Romanreihe von Andrea Sawatzki. Unter der Regie von Thomas Nennstiel spielen außerdem Judy Winter, Thekla Carola Wied, Stephan Grossmann, Eva Löbau, Uwe Ochsenknecht, Amber Marie Bongard, Levis Kachel und viele andere.

Ein altmodisches Wohnmobil hält am Haus gegenüber: Schwager Hadi (Stephan Grossmann) und seine hochschwangere Frau Rose (Eva Löbau) werden für Familie Bundschuh zu Nachbarn auf Zeit. Gerald ist bedient, weil er weiß, dass er diese Nervensägen jetzt wochenlang ertragen muss. Zu allem Überfluss kauft sich Gundulas Mutter Ilse (Thekla Carola Wied) das Haus nebenan und wird zur tyrannischen Nachbarin.

Doch damit nicht genug: Gundula soll als Elternbeirat vorübergehend eine Schüler-Theater-AG mit Integrationskurs für Migrantenkinder übernehmen. Noch ahnt sie nicht, welche Probleme ihr mit den temperamentvollen Schülern ins Haus stehen. Doch schon bald weiß sie nicht mehr, wo ihr der Kopf steht und wird mit Ratschlägen der gesamten Familie überhäuft. Am Abend der Theateraufführung setzen bei Rose die Wehen ein. Nach einer halsbrecherischen Fahrt in die Klinik fällt Hadi im Kreißsaal in Ohnmacht: Sein Söhnchen ist schwarz.

