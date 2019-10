ZDF

Donnerstag, 24. Oktober 2019, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Gast: Gesa Neitzel, Rangerin und Buchautorin Geheimnisse in der Beziehung - Eheberaterin Sabine Lahme im Gespräch Italienische Pasta - Studioaktion mit Stefania Lettini Diagnose Schizophrenie - Leben mit der Persönlichkeitsstörung Donnerstag, 24. Oktober 2019, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Landtagswahl in Thüringen - Marktplatzgespräch: Die CDU Expedition Deutschland: Weiterstadt - Heimat in Deutschland Schwule Schuhplattler in Berlin - Die "Querplattler" Donnerstag, 24. Oktober 2019, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag Blond nachgefragt - Straßenumfrage zu fettigem Essen Donnerstag, 24. Oktober 2019, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Preisverleihung mit Kai Pflaume - "Goldene Bild der Frau" in Hamburg Oldtimer-Fan Howard Carpendale - Mit dem Sänger in München Thomas Gottschalk und die 80er - Der Moderator über das Älterwerden Donnerstag, 24.Oktober 2019, 22.15 Uhr maybrit illner Thema: Taten statt Worte in Syrien - Auch mit deutschen Soldaten? Gäste: Heiko Maas, SPD, Bundesaußenminister Ruprecht Polenz, CDU, ehemaliger Vorsitzender Auswärtiger Ausschuss André Wüstner, Oberstleutnant, Deutscher Bundeswehrverband (DBwV) Souad Mekhennet, "Washington Post" Aktham Suliman, Deutsch-syrischer Autor Im Alleingang schlägt die deutsche Verteidigungsministerin eine international kontrollierte Sicherheitszone in Nordsyrien vor. Die Botschaft: Wenn nötig, schickt auch Deutschland Soldaten. Die Verwirrung im In- und Ausland ist groß: Kann diese Idee in Syrien noch eine Rolle spielen? Was wäre Deutschland bereit und in der Lage zu leisten? Ist das ein "Paradigmenwechsel" der deutschen Außenpolitik? Und heißt "mehr Verantwortung" mehr Kriegseinsätze?

