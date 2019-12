ZDF

Samstag, 7. Dezember 2019, 12.05 Uhr Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich Grenzenlos spielen: In der Ski-Halle Wie inklusiv sind Deutschlands Indoor-Freizeitparks? Familie Lichtenberg macht den Test und besucht die Ski-Halle in Neuss, in der auch Menschen mit Behinderungen Skifahren können. Skilehrer Bernd Möhlich hat selbst eine Einschränkung und weiß, worauf er beim elfjährigen Kian achten muss. Der Junge ist wegen seiner Muskelerkrankung darauf angewiesen, dass die Freizeitparks barrierefrei sind und auch für Rollstuhlfahrer etwas bieten. Bereits im Sommer 2018 testete eine Familie für "Menschen - das Magazin" Freizeitgelände auf Zugänglichkeit und inklusiven Spaßfaktor. Jetzt schaut Familie Lichtenberg, wie barrierefrei und inklusiv sogenannte Indoor-Angebote sind, die gern bei Schmuddelwetter im Winter genutzt werden. In Teil 1 und Teil 3 der Reihe "Grenzenlos spielen" besucht Kian mit seiner Familie einen Event- und Freizeitpark und ein Indoor-Kinderland. Samstag, 7. Dezember 2019, 23.00 Uhr das aktuelle sportstudio Moderation: Jochen Breyer Gast: Julian Nagelsmann, Trainer RB Leipzig Fußball-Bundesliga, 14. Spieltag Topspiel: Bayer Leverkusen - FC Schalke 04 Bor. Dortmund - Düsseldorf RB Leipzig - Hoffenheim Bor. M'gladbach - Bayern München SC Freiburg - VfL Wolfsburg FC Augsburg - 1. FSV Mainz 05 Eintr. Frankfurt - Hertha BSC (Fr.) Fußball: Zweite Liga, 16. Spieltag Hannover 96 - Erzgebirge Aue Holstein Kiel - VfL Osnabrück Greuther Fürth - VfL Bochum Sonntag, 8. Dezember 2019, 9.03 Uhr sonntags Moderation: Andrea Ballschuh Musik macht glücklich Musik ist über Radio und Internet allgegenwärtig. Auch in der Adventszeit - von der "Weihnachtsbäckerei" bis hin zu Bachs Oratorien in den Kirchen: Musik macht Menschen offenbar glücklich. Doch warum ist das so? Und was macht Musik mit den Menschen, die Lieder hören, selbst singen oder Instrumente spielen? "sonntags" berichtet über das Projekt "SingPause", übers Klavierspielen mit Parkinson und über einen erfolgreichen Kirchenkantor in der Pfalz. Sonntag, 8. Dezember 2019, 17.15 Uhr ZDF SPORTreportage Moderation: Andrea Petkovic Fußball: Bundesliga Nachspiel zum 14. Spieltag Fußball-Story: Borussia M'gladbach Aktuelle Reportage Rudern: Die Wellenbrecherinnen Teil 1 - Die Vorbereitungen Biathlon: Weltcup in Östersund Abschluss Staffel der Frauen Handball-WM der Frauen, Zwischenrunde Zusammenfassung

