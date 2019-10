ZDF

Sicheres Surfen für Kinder und Jugendliche: Neue Folgen "App+on" auf zdftivi.de

Passend zum Stichtag 50 Jahre Internet: In zehn neuen Video-Episoden der Reihe "App+on" widmen sich Berliner Jugendliche erneut wichtigen Fragen aus dem digitalen Alltag. "App+on" vermittelt auf den Kinderseiten der ZDFmediathek (zdftivi.de) einen sicheren und sozialverträglichen Umgang mit dem Internet anhand lebensnaher Beispiele. Auf zdftivi.de und auf YouTube sind die neuen und alle bisherigen Folgen seit Dienstag, 29. Oktober 2019, abrufbar. An diesem Tag vor 50 Jahren wurde die erste aller Internet-Nachrichten verschickt.

Obwohl die acht Protagonisten von "App+on" sogenannte Digital Natives sind, tappen auch sie in Internet-Fallen: Sie klicken eine Phishing-Mail an oder geraten in einen Shitstorm. Statt sie nur zu erklären, erleben die Freunde die digitale Welt hautnah und zeigen verantwortungsvolles Verhalten im Netz. Sie helfen sich gegenseitig und treten für andere ein - immer auf Augenhöhe. Die Protagonisten der ersten Staffeln sind weiterhin dabei, in den Hauptrollen werden sie ergänzt durch die neue Generation der kleinen Geschwister und deren Freunde: Laetitia, Keanu, Rafi und Helen.

Zu den Videos finden sich weiterführende Informationen in den Begleittexten und unter den Links. Zudem können User ihr Wissen über das Internet in einem Quiz testen und über die Kommentarfunktion mitdiskutieren, etwa zum Thema "Im Netz sind alle so schön! Oder ist das fake?". Oder: "Was mache ich, wenn ich komische Nachrichten bekomme, von jemandem, den ich gar nicht kenne?"

Passend dazu werden auf den Kinderseiten der ZDFmediathek Inhalte rund um das Thema Internet gebündelt angeboten - darunter Sendungen wie "logo!", "PUR+", "Löwenzahn" und "Digiclash".

