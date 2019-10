ZDF

ZDFinfo-Programmänderungen

Mainz (ots)

Woche 42/19 Samstag, 12.10. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 6.10 Abgezockt! Der Anlagebetrüger Felix Vossen 6.55 Abgezockt! Die Immobiliengeschäfte der S&K-Gruppe 7.40 Milliardenspiel in Monaco - Ein Oligarch kauft die Justiz 8.25 Der Milliardencoup - Jagd auf einen Geldwäscher 9.05 Der Milliardenbetrug des Bernie Madoff 9.48 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 9.50 Täterjagd Der Fall Nelly Crémel 10.35 Täter im Netz Der Fall Lewis USA 2019 11.20 Täter im Netz Der Fall Bushby USA 2019 12.05 Täter im Netz Der Fall Brizzi USA 2019 (weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen) Woche 42/19 Sonntag, 13.10. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.40 ZDFzeit Nelson Müllers Käse-Check Wie gut sind Gouda, Camembert & Co.? Deutschland 2018 6.20 ZDFzeit Nelson Müllers Lebensmittelreport Wie gut sind Bio-Tomaten, Edel-Rindfleisch & Schokolade? Deutschland 2018 7.05 ZDFzeit Das Fielmann-Imperium Der Marktführer im Qualitäts-Check Deutschland 2019 7.50 ZDFzeit AIDA oder TUI Cruises? Der Kreuzfahrt-Check Deutschland 2018 8.35 ZDFzeit Obi, Dehner & Co. Der große Gartencenter-Check Deutschland 2019 9.20 ZDF.reportage Treffpunkt Kiosk Wo das Herz des Viertels schlägt Deutschland 2017 9.48 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 9.50 Terra X Ein Tag in Köln 1629 Deutschland 2019 10.35 Terra X Ein Tag in Paris 1775 Deutschland 2019 11.20 ZDF-History "Lost Places" - Verlorene Orte der Geschichte Deutschland 2013 12.05 ZDF-History 3000 Jahre Schlachtfeld Deutschland Deutschland 2016 12.50 ZDF-History Geköpft, gerädert, gehenkt: Was am Richtplatz geschah Deutschland 2018 13.35 History 360° - Geschichte der Menschheit Jäger und Krieger Deutschland 2018 14.25 History 360° - Geschichte der Menschheit Götter und Imperien Deutschland 2018 15.10 History 360° - Geschichte der Menschheit Wissen und Macht Deutschland 2018 15.55 History 360° - Geschichte der Menschheit Fortschritt und Größenwahn Deutschland 2018 16.40 Terra X Die Geschichte des Essens - Vorspeise Deutschland 2015 17.25 Terra X Die Geschichte des Essens - Hauptspeise Deutschland 2015 18.10 Terra X Die Geschichte des Essens - Dessert Deutschland 2015 18.55 ZDF-History Die ewige Jagd nach dem Gold Deutschland 2016 (weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 History 360° - Geschichte der Menschheit Jäger und Krieger Deutschland 2018 22.25 History 360° - Geschichte der Menschheit Götter und Imperien Deutschland 2018 23.10 History 360° - Geschichte der Menschheit Wissen und Macht Deutschland 2018 23.55 Terra X Die Geschichte des Essens - Vorspeise Deutschland 2015 0.40 Terra X Die Geschichte des Essens - Hauptspeise Deutschland 2015 1.25 Terra X Die Geschichte des Essens - Dessert Deutschland 2015 2.10 History 360° - Geschichte der Menschheit Fortschritt und Größenwahn Deutschland 2018 2.55 ZDF-History "Lost Places" - Verlorene Orte der Geschichte Deutschland 2013 3.40 ZDF-History 3000 Jahre Schlachtfeld Deutschland Deutschland 2016 4.25 ZDF-History Geköpft, gerädert, gehenkt: Was am Richtplatz geschah Deutschland 2018 Woche 42/19 Montag, 14.10. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.10 ZDF-History Die ewige Jagd nach dem Gold Deutschland 2016 5.55 Die Jagd nach den goldenen Armreifen Großbritannien 2016 6.40 Leschs Kosmos Mythos Gold - die Angst vor dem Crash Deutschland 2017 7.10 Die Gen-Revolution Bio-Roboter und lebende Fabriken Deutschland 2018 7.55 Die Gen-Revolution Der Mensch als Schöpfer Deutschland 2018 8.38 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.40 Die Gen-Revolution Designer-Leben aus dem Labor Deutschland 2018 9.25 Täter im Netz Der Fall Davies USA 2019 10.10 Täter im Netz Der Fall Appleton USA 2019 10.50 Der Fall Lorraine Thorpe Großbritannien 2014 11.35 Der Fall Carol Park Großbritannien 2014 12.20 Der Fall Gemma McCluskie Großbritannien 2014 (weiterer Ablauf ab 13.00 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Ermittler! Angriff aus dem Hinterhalt Deutschland 2019 22.10 Ermittler! 25 Jahre Ungewissheit Deutschland 2019 22.40 Ermittler! Im Dunkel der Nacht 23.10 Rätselhafte Morde - Profiler im Einsatz Deutschland 2014 23.50 Hate Crime - Tatmotiv Hass Rassenhass in Mississippi 0.40 heute journal 1.05 War of Thrones - Krieg der Könige England gegen Frankreich (1328-1364) Frankreich 2018 1.50 War of Thrones - Krieg der Könige Der verrückte König (1392-1453) Frankreich 2018 2.35 War of Thrones - Krieg der Könige Das Heiratsspiel (1461-1483) Frankreich 2018 3.20 War of Thrones - Krieg der Könige Die Macht der Frauen (1515-1558) Frankreich 2018 4.10 Die Inquisition Templer und Katharer Großbritannien 2014 4.55 Die Inquisition Ketzerverfolgung in Spanien Großbritannien 2014 Woche 43/19 Samstag, 19.10. Bitte Programmänderung beachten: 17.15 Reiches Bayern, arme Alte "Die Pfandjäger - Warum Menschen Flaschen sammeln" entfällt "Kein Geld für'n Supermarkt - Der schwere Gang zur Tafel" um 17.45 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 18.15 Uhr wie vorgesehen) Mittwoch, 23.10. Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten: 3.30 Ausgebremst - Überlebenskampf der Autobauer "Der Milliardencoup - Jagd auf einen Geldwäscher" entfällt 4.45 ZDFzoom Vollgas oder Scheitern Auto-Deutschland unter Druck Deutschland 2019

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell