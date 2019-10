ZDF

ZDF-Drehstart für zwei "Wilsberg"-Krimis: Hass im Netz und Ärger in der Brotfabrik

Gleich zwei neue "Wilsberg"-Folgen entstehen seit 7. Oktober 2019 für das ZDF in Köln und Münster/Westfalen: "Alles Lüge" und "Unser tägliches Brot". Unter der Regie von Hansjörg Thurn steht Leonard Lansink wieder in der Titelrolle der ZDF-Samstagskrimireihe vor der Kamera und mit ihm das bekannte Ensemble Rita Russek, Oliver Korittke, Ina Paule Klink und Roland Jankowsky.

In der 69. Episode "Alles Lüge" (Buch: Nathalia Geb und Sönke Lars Neuwöhner) lernt Georg Wilsberg die attraktive Ärztin Dr. Britta Lüders (Brigitte Zeh) kennen. Der Privatdetektiv merkt schnell, dass die Medizinerin nicht nur Freunde hat: Ihr ehemaliger Patient Oliver Busch (Ben Artmann) verbreitet Lügen über sie im Internet. Als Wilsberg die Wohnung des früheren Junkies betritt, liegt dieser tot neben seinem Laptop - auf dem Bildschirm ein Hass-Text gegen die Ärztin. Hat Busch wirklich Suizid begangen und sich den finalen Schuss gesetzt?

In der 70. Folge mit dem Arbeitstitel "Unser tägliches Brot" (Buch: Jürgen Kehrer und Sandra Lüpkes) soll Wilsberg für Fabian Barkland (Laurens Walter), Mehrheitseigner eines Pumpernickel-Backhauses, einen fragwürdigen Auftrag übernehmen: Er soll dem Mitarbeiter und unbequemen Betriebsrat Tobias Nagel (André Röhner) einen Diebstahl nachweisen. Nagel ist Barkland und Firmenanwalt Hartmut Niehoff (Jürgen Maurer) schon lange ein Dorn im Auge. Dann stößt Wilsberg auf die Leiche seines Kollegen Bernd Stralau (Jens-Peter Fiedler), der bisher für Niehoff geschnüffelt hat. Um mehr über die dubiosen Machenschaften in dem Bäckerei-Imperium herauszufinden, lässt sich Wilsberg in das Unternehmen einschleusen.

"Wilsberg" wird von der Warner Bros. ITVP Deutschland Köln im Auftrag des ZDF hergestellt (Produzent: Anton Moho). Martin R. Neumann ist der verantwortliche ZDF-Redakteur. Die Dreharbeiten für die beiden 90-Minüter dauern voraussichtlich bis 11. Dezember 2019. Die Sendetermine stehen noch nicht fest.

