Neue Serienfolgen am Vorabend im ZDF

Mainz (ots)

Ab Dienstag, 24. September 2019, zeigt das ZDF neue Folgen der Krimiserien "Die Rosenheim-Cops" und "Heldt" sowie der Polizeiserie "Notruf Hafenkante" und der Klinikserie "Bettys Diagnose".

Die "Die Rosenheim-Cops" ermitteln immer dienstags, 19.25 Uhr, in 27 neuen Episoden. In der ersten, "Zu Tode gekuschelt", wird Kuscheltrainer Marco Däubler tot aufgefunden. Die Kommissare Stadler (Dieter Fischer) und Bach (Patrick Kalupa) haben zunächst Metzger Kurt Unterbichler (Christoph Stoiber) im Fokus: Dieser war bei einem Kuschel-Workshop der Gemeindehelferin Sabine Stadelmayer (Jenny-Marie Muck) zu nahe gekommen und deshalb mit Däubler aneinandergeraten.

Ab 25. September 2019 melden sich in "Heldt", mittwochs, 19.25 Uhr, Kai Schumann in der Titelrolle sowie seine Schauspieler-Kollegen Janine Kunze, Timo Dierkes und andere zurück auf dem Bildschirm. In der ersten von 15 neuen Folgen muss der Bochumer Ermittler einen geheimnisvollen Nachbarschaftskrieg aufklären. Dafür mietet er sich unter falschem Namen in der Straße ein und merkt schnell: Hinter den blitzsauberen Fassaden tun sich Abgründe auf.

25 neue Episoden von "Notruf Hafenkante" stehen ab 26. September 2019, donnerstags, 19.25 Uhr, auf dem Programm. In der Auftaktfolge "Erster Einsatz" treten neue Kollegen ihren Dienst im Polizeikommissariat 21 an: An der Seite von Hans (Bruno F. Apitz) und Franzi (Rhea Harder-Vennewald) müssen sich Pinar Aslan (Aybi Era) und Kris Freiberg (Marc Barthel) gleich an ihrem ersten Tag in einem schwierigen Fall bewähren: Die Polizisten suchen nach einem Stalker, der es auf Dr. Jasmin Jonas (Gerit Kling) abgesehen hat.

Für Stationsschwester Betty Weiss (Annina Hellenthal) stehen in "Bettys Diagnose" ab 27. September 2019 (26 neue Folgen, freitags, 19.25 Uhr) Veränderungen in der Karlsklinik und privat an: Wird Betty die Zeit, in der Oliver (Alexander Koll) verreist ist, zum Nachdenken über ihre Ehe nutzen? Oder lässt sie sich auf eine Beziehung mit Dr. Frank Stern (Max Alberti) ein, den sie seit der Schulzeit kennt? Dr. Tobias Lewandowski (Eric Klotzsch) und Krankenschwester Talula (Carolin Walter) wagen den Schritt in die Ehe. Doch ein Schicksalsschlag verändert plötzlich alles.

Bereits jeweils eine Woche vor der Ausstrahlung sind die Serienfolgen in der ZDFmediathek abrufbar.

