Weltgesundheitstag (7. April): In diesem Wartezimmer ist kein Patient krankenversichert

+++ In einer Berliner Arztpraxis versorgt der Malteser Hilfsdienst Menschen ohne Krankenversicherung. Die Ärzte erhalten dafür keinen Cent. Ehrenamtliche Mediziner und Helfer werden dringend gesucht.+++

Berlin. Heinz T. ist 67 Jahre alt. Der Berliner war vor 25 Jahren das letzte Mal in einer Arztpraxis - weil er sich keine Krankenversicherung leisten kann. Dass Menschen wie er erst dann zum Arzt gehen, wenn die Krankheit weit fortgeschritten ist, ist in der Arztpraxis des Malteser Hilfsdienstes in Berlin-Wilmersdorf nichts Ungewöhnliches.

"Patienten, die nicht krankenversichert sind, haben längere Leidenswege hinter sich und Krankheitsbilder, die stärker ausgeprägt sind", sagt Hanno Klemm. Der Mediziner leitet seit vier Jahren die Anlaufstelle für Menschen, die aus dem sicheren Netz des deutschen Gesundheitssystems gefallen sind. Darunter sind überwiegend Migranten, Obdachlose, aber auch Deutsche wie Heinz T., die kein Geld für eine Krankenversicherung und Medikamente haben.

Vor 18 Jahren gründete der Malteser Hilfsdienst in Berlin eine Arztpraxis, um dort für Frauen, Männer und Kinder ohne Krankenversicherung eine medizinische Versorgung zu gewährleisten. Jetziger Schirmherr ist der Berliner Erzbischof Dr. Heiner Koch. Mit mehr als 2.700 Patienten und 8.000 durchgeführten Behandlungen im Jahr 2018 ist die Berliner Arztpraxis der Malteser das landesweit größte medizinische Hilfsprojekt für Menschen ohne Krankenversicherung.

35 Ärzte arbeiten ehrenamtlich in der Praxis. Neue Ärzte und Helfer für das Praxisteam werden dringend gesucht. Wer die Arbeit ehrenamtlich unterstützen möchte, kann sich telefonisch in der Praxis melden unter 030 - 82 72 21 02 oder per Mail unter: MMMedizin@malteser-berlin.de Die Praxis ist auf Spenden angewiesen, auch um die Medikamente für die bedürftigen Patienten zu finanzieren. Weitere Infos unter: https://www.malteser-berlin.de/migration-auslandsdienst/malteser-medizin-fuer-menschen-ohne-krankenversicherung.html

