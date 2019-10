ZDF

Samstag, 5. Oktober 2019, 12.05 Uhr Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich Mission Inklusion Seit 55 Jahren steht "Aktion Mensch" für ein Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung. Inklusions-Gegnern stellt sie sich mit der neuesten Kampagne dialogbereit entgegen. Mit dem Clip "Mission Zukunft 2: Realitätsschock" veröffentlichte "Aktion Mensch" kritische Kommentare, die in den vergangenen zwölf Monaten in sozialen Netzwerken hinterlassen wurden. Zuschauer des Clips müssen dabei menschenverachtende Kommentare ertragen. Dass Inklusion in einer modernen und liberalen Gesellschaft keine Selbstverständlichkeit ist, muss auch Gracia Schade tagtäglich erleben. Sie setzt in einer Verbandsgemeinde in Rheinland-Pfalz modellhaft ein Inklusionskonzept um, das vor allem Kommunen umfassend inklusiv gestalten will. Dabei erlebt sie nicht nur Unterstützung bei der Umsetzung der Inklusionsziele. Samstag, 5. Oktober 2019, 17.05 Uhr Länderspiegel Moderation: Yve Fehring Proteste gegen Autobahnbau - Wald statt Asphalt Jagd auf Dealer und Schleuser - Bundespolizei im Einsatz 30 Jahre Einheit - Grenzgänger am Grünen Band Hammer der Woche - Stadt baut illegale Rad-Station Samstag, 5. Oktober 2019, 23.30 Uhr das aktuelle sportstudio Moderation: Katrin Müller-Hohenstein Gast: Christian Günter, SC Freiburg Fußball-Bundesliga, 7. Spieltag Topspiel: FC Schalke 04 - 1. FC Köln SC Paderborn - 1. FSV Mainz 05 SC Freiburg - Borussia Dortmund Bayer Leverkusen - RB Leipzig Bayern München - Hoffenheim Hertha BSC - Düsseldorf (Freitag) Fußball: Zweite Liga, 9. Spieltag Hamburger SV - Greuther Fürth Dynamo Dresden - Hannover 96 SV Sandhausen - Erzgebirge Aue Leichtathletik-WM in Doha - Die 17. Leichtathletik-WM Frauen-Fußball Länderspiel: Deutschland - Ukraine Sonntag, 6. Oktober 2019, 9.03 Uhr sonntags Moderation: Andrea Ballschuh Das bisschen Haushalt "Das bisschen Haushalt macht sich von allein...", heißt es im Schlager. Aber stimmt das? Durchschnittlich drei Stunden täglich verbringen die Deutschen mit Putzen, Waschen und Kochen. Wie geht das am besten? Und was passiert, wenn immer weniger Leute einen Haushalt führen können - weil sie keine Zeit, kein Geld oder kein Know-how haben? "sonntags" zeigt, dass Hauswirtschaften keine rein private Sache, sondern gesellschaftlich relevant ist. Sonntag, 6. Oktober 2019, 17.10 Uhr ZDF SPORTreportage Moderation: Rudi Cerne Fußball-Bundesliga: Nachspiel zum 7. Spieltag Fußball-Story - Aktueller Bericht Leichtathletik: WM in Doha - Abschlusstag Basketball: Bundesliga - Frankfurt - München

