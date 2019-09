ZDF

Bitte aktualisierten Programmtext beachten!! Mittwoch, 09. Oktober 2019, 20.15 Uhr Aktenzeichen XY... ungelöst Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe Mord im Supermarkt Der Betreiber eines Supermarkts kommt abends nicht von der Arbeit heim. Besorgt fährt sein Sohn zum Geschäft. Dort macht er eine schlimme Entdeckung. Schreck hoch zwei Eine Frau ist allein zu Hause. In der Nacht wird bei ihr eingebrochen. Zwei Wochen später hat sich die Frau von dem Schock erholt - doch dann passiert das Unfassbare. Räuber mit Spray Serienräuber brechen nachts in Wohnungen ein und überwältigen die Bewohner mit großer Brutalität. Das Besondere: Sie haben stets Reinigungsmittel dabei, die sie reichlich einsetzen. Dramatische Szenen Zwei Räuber überfallen ein Juweliergeschäft und überwältigen die Verkäuferinnen. Alles scheint nach Plan zu laufen. Doch dann betreten Kunden das Geschäft. Der XY-Preis 2019 Einem Autofahrer fällt ein Fahrzeug auf, das außerhalb der Ortschaft parkt. Plötzlich sieht der Mann, dass sich in dem Auto ein junges Mädchen befindet. Und es ist nicht allein.

