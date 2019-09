ZDF

"Pause von Zuhause": "plan b" im ZDF über Hilfe für pflegende Angehörige

2,9 Millionen Menschen in Deutschland pflegen einen Angehörigen - oft über Jahre hinweg. Dank der Partner, Kinder, Eltern oder Freunde können drei Viertel aller pflegebedürftigen Menschen zu Hause bleiben, statt ins Heim zu müssen. Doch auch die Helfer brauchen angesichts der aufopferungsvollen Aufgabe Hilfe, da für das eigene Leben oft Zeit und Kraft fehlen. Am Samstag, 21. September 2019, 17.35 Uhr, stellt "plan b" im ZDF in "Pause von Zuhause - Hilfe für pflegende Angehörige" einige Beispiele vor, die einer für alle Beteiligten verträglichen Entlastung dienen.

Daniela Jäkel hat ihre Mutter im "Schatzkistle" untergebracht, einer Demenz-WG - dort ist die kranke alte Dame rund um die Uhr gut versorgt. Daniela Jäkel ist eine von zehn Angehörigen, die das "Schatzkistle" gemeinsam betreiben. Sie bestimmen, wie der Alltag der Bewohner aussieht, welcher Pflegedienst engagiert wird und wer noch in die WG einziehen darf.

Im schweizerischen Obergrüt bietet Luzia Hafner, Bäuerin und ehemalige Pflegefachkraft, auf ihrem Hof Ferien für Menschen mit Demenz an. Die Angehörigen können eine Auszeit nehmen und neue Kraft schöpfen. Charlotte Schatt bringt ihren Mann Andy zum dritten Mal nach Obergrüt. Obwohl die Krankheit bei ihm noch im Frühstadium ist, weiß Charlotte schon jetzt, dass sie regelmäßig Pausen brauchen wird, um ihn so lange wie möglich zuhause pflegen zu können.

Ein Netzwerk aus Pflege-Profis, Wohlfahrtsverbänden und Ehrenamtlichen bietet in Mülheim an der Ruhr Hilfe aus einer Hand an. Die 170.000-Einwohner-Stadt will mit ihrer "Dialog-Offensive Pflege" ins Gespräch mit Angehörigen kommen, um zu helfen, etwa mit dem neu gegründeten Sorgentelefon: Sich alles einmal von der Seele reden zu können - auch so kann Hilfe für die sonst so stillen Helden aussehen.

