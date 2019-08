Zwei Etappen der Deutschland-Tour für Radprofis live im ZDF

ZDF

Das ZDF überträgt im Wechsel mit der ARD vom 29. August bis zum 1. September 2019 die Deutschland-Tour 2019 live. Die Rundfahrt führt in diesem Jahr in vier Etappen über insgesamt 700 Kilometer durch die vier Bundesländer Niedersachen, Sachsen-Anhalt, Hessen und Thüringen.

Die zweite Etappe am Freitag, 30. August 2019, von Marburg nach Göttingen und die Schlussetappe von Eisenach nach Erfurt am Sonntag, 1. September 2019, stehen auf dem Programm des ZDF. Live-Reporter ist Michael Pfeffer. Für Moderation und Analyse ist Yorck Polus im Einsatz, der erstmals Marcel Kittel als ZDF-Experten an seiner Seite begrüßt. Der deutsche Rekord-Etappensieger bei der Tour de France hatte erst kürzlich seinen Rücktritt vom aktiven Rennsport erklärt. Kittel wird auch am Samstag, 31. August 2019, 23.00 Uhr, zu Gast im "aktuellen sportstudio" sein.

Die Deutschland-Rundfahrt erlebte erst im vergangenen Jahr ihren Neustart und stieß auf Anhieb auf großes Interesse. Entsprechend stark präsentiert sich das Teilnehmerfeld 2019. Am Start sind einige Top-Stars der diesjährigen Tour de France und zahlreiche internationale Spitzenfahrer, darunter der Waliser Geraint Thomas, Tour-Sieger 2018, der Italiener Vincenzo Nibali, Tour-Sieger 2014, der dreifache Etappensieger 2019 Caleb Ewan aus Australien, der seine starke Form bei der Deutschland-Tour auch gegen die deutschen Top-Sprinter André Greipel und Pascal Ackermann unter Beweis stellen muss. Ein Wiedersehen gibt es zudem mit den Tour-Shooting-Stars Emanuel Buchmann (Ravensburg) und Julian Alaphilippe aus Frankreich sowie mit dem dreifachen Eschborn-Frankfurt-Sieger Alexander Kristoff aus Norwegen.

Die Etappen der Deutschland-Tour 2019

Donnerstag, 29. August 2019 (ARD) 1. Etappe: Hannover - Halberstadt (167 Kilometer)

Freitag, 30. August 2019, ab 16.00 Uhr (ZDF) 2. Etappe: Marburg - Göttingen (202 Kilometer)

Samstag, 31. August 2019 (ARD) 3. Etappe: Göttingen - Eisenach (189 Kilometer)

Sonntag, 1. September 2019, ab 14.03 Uhr (ZDF) 4. Etappe: Eisenach - Erfurt (159,5 Kilometer)

