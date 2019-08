ZDF

ZDF-Progammhinweis

Samstag, 17., und Sonntag, 18. August 2019

Mainz (ots)

Samstag, 17. August 2019, 12.05 Uhr Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich Urlaub - Alles inklusive? Unterwegs in Schottland Sommerzeit ist Urlaubszeit. Auch Andrea Ruf-Brieger freut sich auf ihren Urlaub in Schottland. Andrea ist querschnittsgelähmt. Sie ist gespannt, wie barrierefrei der raue Norden der Insel ist. Zusammen mit ihrer Reise-Assistentin Katja Tremel erkundet sie zunächst Edinburgh, die Hauptstadt Schottlands. Danach zieht es sie in die Natur und aufs Land. Dabei immer im Blick: die Barrierefreiheit ihrer Ausflugsziele. Kommt sie wirklich überall hin? 2009 hat Großbritannien die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert. Seitdem setzt das Land Stück für Stück viele Inklusionsvorhaben um. Die Sommer-Reportagen von "Menschen - das Magazin" wollen Vergleiche ziehen. Wie barrierefrei erleben Menschen mit Behinderung aus Deutschland das europäische Ausland? Samstag, 17. August 2019, 17.05 Uhr Länderspiegel Moderation: Ralph Schumacher Kampf gegen Plastikmülllawine - Was tun gegen Kaffeebecher und Co.? Bedrohtes Land im Meer - Halligen rüsten sich für Klimawandel AfD-Kampagne empört Bürgerrechtler - Wahlkampf mit der Wende Ärger wegen überfüllter Rastplätze - Kein Platz für LKW Hammer der Woche - Unsanierbares Finanzamt in Bielefeld Sonntag, 18. August 2019, 9.03 Uhr sonntags Moderation: Andrea Ballschuh Sehnsucht nach der heilen Welt Der nahende 1. September 2019 ist ein Gedenktag: Der Beginn des Zweiten Weltkrieges liegt genau 80 Jahre zurück. Ein Krieg, der Folgen hat - bis heute. Hinzu kommt: Viele Heranwachsende haben Angst vor einer ungewissen Zukunft. Auch deshalb sind viele Menschen geprägt von einer tiefen Sehnsucht nach einer heilen Welt. "sonntags" berichtet über eine Druckerei, die solche Sehnsuchtsbilder produziert. Die Sendung stellt außerdem Menschen vor, die den Krieg noch erlebt haben, und berichtet über 20-Jährige, die Gräber von Kriegsopfern pflegen. Die Sehnsucht nach einer besseren Welt - sie hat viele Gesichter. Sonntag, 17. August 2019, 11.50 Uhr ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste Das größte Sommer-Open-Air-Festival am Sonntagvormittag ist unumstritten der "ZDF-Fernsehgarten". Woodstock meets Wacken, und der Fernsehgarten feiert mit. Unterwasser-Küsse, Luke Mockridge und das Musical Woodstock sorgen zusätzlich für beste Laune. Die musikalischen Gäste sind Feuerherz, Laura Wilde, Sonia Liebing, Brenner, Hot Chocolate, Double Crush Syndrome, Doro Pesch und andere. Sonntag, 18. August 2019, 17.50 Uhr ZDF SPORTreportage Moderation: Norbert König Fußball-Bundesliga: Nachspiel - Rückblick auf den 1. Spieltag Fußball-Story - Aktuelle Reportage Basketball: Supercup - Zusammenfassung Deutschland - Polen Reiten - Isabell Werth im Porträt

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell